Cómo aumentar tu pensión con Ley 73

marzo 10, 2026

Las personas que cotizan bajo el régimen anterior del aumentar pensión Ley 73 IMSS pueden mejorar el monto de su retiro mediante mecanismos que ofrece el sistema de seguridad social. Uno de los más utilizados es la llamada Modalidad 40, que permite seguir cotizando de manera voluntaria incluso cuando el trabajador ya no tiene un empleo formal.

Este esquema forma parte de los programas del Instituto Mexicano del Seguro Social, institución encargada de administrar el sistema de pensiones para millones de trabajadores en México.

El monto final de la pensión depende de varios factores, entre ellos la edad en la que se solicita el retiro, el número de semanas cotizadas y el salario promedio registrado durante los últimos años de cotización.

Qué es la Modalidad 40 del IMSS

La Modalidad 40, conocida oficialmente como Continuación Voluntaria al Régimen Obligatorio, permite a los trabajadores seguir aportando al sistema de pensiones por cuenta propia.

A través de este mecanismo, una persona que ya no cuenta con una relación laboral formal puede continuar registrando aportaciones al instituto. Además, el trabajador puede elegir el salario con el que desea cotizar, siempre dentro de los límites establecidos por el sistema.

Este esquema ofrece varias ventajas para quienes se encuentran cerca de la edad de retiro. Entre ellas destacan el aumento de semanas cotizadas, el incremento del salario registrado ante el IMSS y la posibilidad de elevar el monto mensual de la pensión.

Debido a estas características, muchas personas utilizan esta modalidad para mejorar su pensión antes de iniciar el proceso de jubilación.

Cómo influye la edad en el monto de la pensión

En el régimen de la Ley 73, el porcentaje de la pensión depende directamente de la edad en la que el trabajador decide retirarse.

Si una persona solicita su pensión a los 60 años, el sistema otorga aproximadamente el 75 % del monto calculado. En cambio, quienes esperan hasta los 65 años pueden recibir el 100 % de la pensión correspondiente.

Entre esas edades existen porcentajes intermedios. Por ejemplo, a los 61 años el trabajador puede recibir alrededor del 80 %, mientras que a los 64 años el porcentaje aumenta hasta cerca del 95 %.

Por esa razón, algunos trabajadores optan por retrasar su retiro algunos años para incrementar el ingreso mensual que recibirán durante la jubilación.

Requisitos para pensionarse bajo la Ley 73

Para acceder a una pensión bajo este régimen es necesario cumplir con ciertos requisitos establecidos por el IMSS.

Uno de los principales requisitos consiste en haber cotizado bajo la Ley 73 del sistema de pensiones. Además, el trabajador debe contar con al menos 500 semanas cotizadas y haber alcanzado la edad mínima de retiro, que comienza a partir de los 60 años.

Cumplir con un mayor número de semanas cotizadas y registrar salarios más altos durante los últimos años de trabajo puede aumentar significativamente el monto de la pensión.

Documentos para registrarse en Modalidad 40

Las personas que desean incorporarse a la Continuación Voluntaria al Régimen Obligatorio deben presentar algunos datos y documentos ante el IMSS.

Entre la información requerida se encuentra la Clave Única de Registro de Población, el Número de Seguridad Social y un correo electrónico de contacto.

Además, el trabajador debe presentar una identificación oficial vigente, un comprobante de domicilio y un escrito libre donde solicite la inscripción en el programa de continuación voluntaria.

Estos documentos se entregan en la subdelegación del IMSS correspondiente para completar el proceso de registro.