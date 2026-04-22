Trabajadores de Salud denuncian carencias en CAE y exigen certeza laboral ante IMSS-Bienestar

abril 22, 2026

Juan David Castilla

Integrantes de la Unión de Sindicatos de Servicios de Salud de Veracruz se manifestaron este miércoles en los bajos del Palacio de Gobierno para denunciar deficiencias operativas en el Centro de Alta Especialidad (CAE) «Doctor Rafael Lucio» y exigir garantías laborales ante la transición al modelo IMSS-Bienestar.

Jorge Saldaña, uno de los trabajadores adscritos al CAE, pidió a los medios a buscar la postura oficial del director del hospital y admitió que el servicio a la ciudadanía se ha visto afectado por la falta de insumos básicos.

Entre las carencias mencionadas destacan la falta de papelería para trámites administrativos y la cancelación de cirugías, situaciones que generan molestia constante entre los pacientes. Asimismo, explicó que el sistema de cobro ha cambiado drásticamente.

«Las cajas registradoras se quitaron porque todo es universal. Ya no se imprime un ticket, solo se entrega un folio electrónico anotado en la solicitud de servicio», explicó el empleado, señalando que esta falta de recursos físicos complica la atención directa.

El motivo principal de la «asamblea permanente» que mantienen frente a la sede del Poder Ejecutivo es la falta de acuerdos en la transición al esquema de IMSS-Bienestar.

Según los manifestantes, el nuevo modelo de salud se resiste a absorber a empleados con antigüedades que van desde los 10 hasta los 35 años de servicio.

El conflicto radica en el régimen de pensiones y las condiciones generales de trabajo. Los empleados temen que sus derechos adquiridos y su contrato colectivo se vean vulnerados, ya que el IMSS-Bienestar tendría que negociar el traslado de recursos económicos hacia el ISSSTE para asegurar las jubilaciones de los trabajadores veteranos.

Una comisión conformada por delegados y secretarios generales se encontraba en una mesa de trabajo con autoridades estatales para intentar destrabar el conflicto y asegurar que la transición administrativa no afecte los años de antigüedad ni las prestaciones de miles de trabajadores del sector salud en el estado.