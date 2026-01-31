Seguro facultativo del IMSS: quiénes lo reciben gratis y cómo tramitarlo

enero 30, 2026

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ofrece atención médica gratuita a millones de estudiantes en México a través del Seguro Facultativo, un esquema de aseguramiento que ha evolucionado con el tiempo para ampliar su cobertura y facilitar el acceso a servicios de salud.

Este seguro se ha convertido en una de las principales vías de atención médica para jóvenes que cursan estudios en instituciones públicas y que no cuentan con otro tipo de seguridad social, permitiéndoles recibir servicios médicos sin costo durante su etapa académica.

¿Qué es el Seguro Facultativo del IMSS?

El Seguro Facultativo, también conocido como Modalidad 32, es un esquema de aseguramiento dirigido principalmente a estudiantes de nivel medio superior, superior y posgrado que cursan sus estudios en escuelas públicas.

Su origen se remonta a junio de 1987, cuando un Acuerdo Presidencial estableció que el IMSS debía otorgar prestaciones de salud a los alumnos. Posteriormente, en septiembre de 1998, este acuerdo fue sustituido por un decreto emitido durante el sexenio de Ernesto Zedillo, el cual continúa vigente con ajustes operativos.

Actualmente, el Seguro Facultativo forma parte del Régimen Voluntario del IMSS. Aunque la inscripción depende de la solicitud del interesado, es la modalidad con mayor cobertura dentro de este régimen.

El Seguro Facultativo es completamente gratuito para los beneficiarios. Los estudiantes no pagan cuotas ni aportaciones, ya que el financiamiento corre a cargo del Gobierno Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El IMSS calcula el costo operativo tomando como base la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente y aplicando un factor del 1.723% por estudiante asegurado. Como referencia, en 2024 la cuota diaria por alumno fue de apenas 1.87 pesos, monto que no es cubierto por el estudiante.

¿Quiénes pueden solicitar el Seguro Facultativo?

Este esquema está diseñado para estudiantes de bachillerato, licenciatura y posgrado inscritos en instituciones públicas que no cuentan con un sistema propio de aseguramiento médico.

Universidades como la UNAM, el IPN, la Universidad Nacional Rosario Castellanos, la Universidad Abierta y a Distancia de México y diversas universidades estatales participan en este programa.

Además, el Seguro Facultativo también es utilizado por dependencias como el IMSS y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para asegurar a familiares de sus trabajadores, incluyendo cónyuges, hijos estudiantes, personas con discapacidad y, en casos específicos, padres o hermanos dependientes.

De manera más reciente, este esquema se amplió a los beneficiarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, dirigido a personas de entre 18 y 29 años que no estudian ni trabajan y participan en procesos de capacitación laboral.

¿Qué servicios médicos cubre el Seguro Facultativo?

La cobertura del Seguro Facultativo se limita al Seguro de Enfermedades y Maternidad, lo que permite el acceso gratuito a servicios médicos esenciales.

Entre las prestaciones incluidas se encuentran consultas médicas, análisis clínicos, estudios de rayos X, suministro de medicamentos, hospitalización, cirugías y atención médica preventiva.

En el caso de mujeres embarazadas, el seguro cubre la atención médica, farmacéutica y hospitalaria durante el embarazo y hasta el alta médica de la madre y el recién nacido. Posteriormente, para el menor se requiere contratar otro esquema de aseguramiento.

El Seguro Facultativo es individual e intransferible y mantiene su vigencia mientras la persona conserve su calidad de estudiante o aprendiz dentro de los programas autorizados.

¿Qué pasa con el Seguro Facultativo al egresar?

Cuando el estudiante concluye sus estudios, el Seguro Facultativo deja de tener vigencia. Sin embargo, el beneficiario conserva su Número de Seguridad Social, el cual podrá utilizar cuando se incorpore a un empleo formal y comience a cotizar en el IMSS.

Este número se convierte en un elemento clave para futuras afiliaciones, trámites laborales y derechos de seguridad social.

¿Cómo solicitar el Seguro Facultativo del IMSS?

El primer paso para acceder al Seguro Facultativo es contar con un Número de Seguridad Social. Este trámite puede realizarse de forma presencial en la subdelegación del IMSS correspondiente al domicilio del solicitante, presentando identificación oficial, acta de nacimiento y un correo electrónico.

También es posible realizar el trámite en línea a través del portal oficial o la aplicación móvil del IMSS, utilizando la CURP, un comprobante de domicilio y un correo electrónico activo.

Una vez obtenido el Número de Seguridad Social, el estudiante debe proporcionarlo a su institución educativa, la cual se encarga de completar el registro ante el IMSS para activar el Seguro Facultativo y permitir el acceso a los servicios médicos.