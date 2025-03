Sheinbaum reprueba narco concierto en UAG que hizo apología a “El Mencho”

marzo 31, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reprobó este lunes el homenaje de la banda Los Alegres del Barranco a Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), durante un concierto en Zapopan, Jalisco.

En el marco de su #MañaneraDelPueblo 117 desde Palacio Nacional, pidió también que se lleve a cabo una investigación sobre estos hechos.

“No debería de ocurrir eso, no debería de ocurrir. Imagínense, no está bien. Que se haga una investigación, no es correcto.

“Hay que ver, si tiene una connotación de qué tipo. Pero, hay que fijarse a quién invitan y del espectáculo que va a haber. No se puede hacer apología de la violencia ni de los grupos delictivos”, aseguró.

La banda Los Alegres del Barranco mostró imágenes de “El Mencho”, durante un concierto ofrecido el sábado pasado, en el Auditorio Telmex de Zapopan.

Esta interpretó la canción “El dueño del palenque” en alusión al líder del CJNG y esa organización criminal.