Gobernadora informa que hay una línea de investigación en homicidio de cuatro civiles y un policía en Cazones

mayo 5, 2025

Yhadira Paredes/El Lencero, mpio. Emiliano Zapata, Ver.- La Fiscalía General del Estado (FGE) tiene una línea de investigación en el multihomicidio de cuatro civiles y un policía municipal en Cazones de Herrera, en la comunidad de Cruz Blanca el pasado miércoles 30 de abril, durante un enfrentamiento, informó la gobernadora Rocío Nahle García.

Indicó que en la reunión de este lunes de la Mesa de Seguridad y Construcción de la Paz la fiscalía reportó que fueron cuatro personas fallecidas, todos familiares y un policía que atendió la llamada de emergencia.

“Primero se pensó que era una riña porque era familiar, o sea, son varias personas, pero sí hay otro tema ahí. Está la investigación del principal agresor que también falleció”.

Sobre la falta de prestaciones sociales del oficial de la Policía Municipal, dijo que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), como lo marca la ley, se encargará de dotar de vivienda a la familia y en caso de que haya hijos se apoyará.

De ahí la importancia de que se creen las becas escolares para los hijos de policías caídos en cumplimiento de su deber.

“De esa es una línea, es una línea. O sea, los cuatro eran familiares, el agresor que llega incluso es familiar de los que estaban ahí y se pensó que era una riña familiar. Sale de ahí, pero el principal agresor tiene una línea de investigación”.

NO SE COMPROBO PRESENCIA DE JOVENES

CON INICIALES DE CARTEL EN TUZAMAPAN

Por otra parte, cuestionada en torno a la presunta presencia de jóvenes en el carnaval de Tuzamapan, muy cerca de Xalapa, que llevaban chalecos con la iniciales de un grupo de la delincuencia organizada, la mandataria dijo que se envió personal de la Secretaría de Seguridad Pública, pero no se localizó a nadie.

“Nosotros cuando enviamos a seguridad, pues ya no estaban o nunca estuvieron. O sea, no sé. No sé. Nosotros enviamos personal y ya no se encontró nada. No sé si fue antes, después o en otro lugar”, dijo.

FEMINICIDIO DE MARION LIZBETH

Por otra parte, cuestionada sobre el feminicidio de una mujer en el Puerto de Veracruz, Marion Lizbeth, dijo que el presunto responsable tiene una orden de aprehensión en su contra, pero no se ha podido ejecutar.

“El agresor, pues sí tiene orden de aprehensión. No tenemos la localización del agresor, pero sí tiene una orden de aprehensión”, dijo, sin dar más detalles.