Gobernadora confirma autorización de aumento a tarifas de trasporte solo para Xalapa

enero 26, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- El aumento a la tarifa del transporte público en su modalidad de servicio urbano fue autorizada por las autoridades estatales, confirmó desde Poza Rica la gobernadora Rocío Nahle García.

Luego de que este lunes, los transportistas empezaran a circular con nuevas tarifas en la capital del estado, la mandataria dijo que los concesionarios se acercaron a ella para pedirle el apoyo para la modificación de los costos.

“A partir del 1 de enero hubo un aumento de salario en todo el país, Xalapa se quedó, el transporte se quedó muy por debajo de la inflación, ellos traían una tarifa de 9 pesos, muy abajo, por los kilómetros no les daba, ya tienen varios vehículos parados”.



En ese sentido, dijo que les presentaron la corrida financiera y se autorizó el ajuste por el tema de la inflación en Xalapa, de 9 a 12 pesos, mientras que para estudiantes, adultos mayores y discapacitados será de 7 pesos.

La mandataria en Veracruz aclaró que solo se autorizó este incremento en Xalapa, por lo que en el resto de los municipios se debe respetar.