Toman Sedema por despidos injustificados

septiembre 11, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. Trabajadores de la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) tomaron las instalaciones de la dependencia e iniciaron una huelga de hambre para protestar por presuntos despidos injustificados.

Se trata de miembros del Sindicato de Empleados del Poder Ejecutivo de Veracruz (SEPEV), quienes acusaron la falta de respuesta de las autoridades.

La medida busca presionar al gobierno estatal para que reinstale a los empleados, quienes fueron separados de sus cargos de manera injustificada.

De acuerdo con Acmer Antonio Galicia Campos, secretario general del SEPEV, la decisión se tomó después de que los funcionarios de gobierno ignoraran sus peticiones de diálogo.

Galicia Campos explicó que a pesar de haber informado públicamente y de manera personal a altos funcionarios como el Secretario, el Subsecretario y el Director de Política Regional de Gobierno, no hubo avances ni se estableció una mesa de negociación.

El líder sindical señaló que los despidos, ocurridos en agosto, afectan a seis trabajadores. Se trata de una brigada contraincendios del Cofre de Perote y una empleada administrativa, quienes además denunciaron acoso y hostigamiento laboral.

A pesar de contar con hasta ocho años de servicio, un tiempo que debería haberles asegurado un nombramiento definitivo y los beneficios de ley, fueron despedidos sin justificación aparente.

El dirigente sindical anunció que familiares de los trabajadores afectados planean manifestarse en la ceremonia de «El Grito» para pedir la intervención directa de la gobernadora Rocío Nahle García.