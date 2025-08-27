Fugas de agua cumplen más de 24 horas sin atenderse en Coatepec

agosto 27, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. Desde hace más de 24 horas se reportó una fuga de agua en la colonia Los Carriles, municipio de Coatepec, pero no ha sido debidamente atendida.

Los vecinos se comunicaron con la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) de Coatepec para que se diera seguimiento a su solicitud.

“Ya intenté marcar a los números que están en el recimo de mi contrato de CMAS y no me contestan. Uno de plano dice error y el otro está, primero entra y luego manda un sonido y después cuelgo y vuelvo a intentarlo y ya no entra la llamada”.

Sin embargo, hasta en momento la fuga no ha sido atendida por las cuadrillas y el personal de CMAS Coatepec, organismo de agua que ha sido criticado principalmente durante la actual administración municipal.

“He intentado comunicarme con CMAS sin éxito. Todos los vecinos hemos reportado, pero no recibimos respuesta”, manifestó.

Los entrevistados refirió que se requiere una línea directa para reportes urgentes en el Pueblo Mágico de Coatepec, toda vez que la atención ha sido tardada y deficiente.

“Esta es la tercera en menos de un mes. En la misma toma, no sé si sea toma o llave, pero es afuera de una casa donde es un señor adulto que se va todas las mañanas a vender antigüedades y regresa ahí hasta la noche. La verdad desconozco si él ya lo reportó, pero todos los vecinos ya lo reportamos y bueno, lo estamos intentando reportar”, remataron.