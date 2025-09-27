Frente frío traerá lluvias fuertes a Veracruz

septiembre 27, 2025

Este día, una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el sur del golfo de California y la corriente en chorro subtropical, mantendrán condiciones para lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango y Zacatecas; así como chubascos en la península de Baja California. Por otra parte, el frente núm. 4 se extenderá desde el golfo de México hasta el centro de Veracruz, propiciando lluvias fuertes a muy fuertes en el noreste y oriente del país. A su vez, canales de baja presión en el interior del territorio mexicano e inestabilidad atmosférica, ocasionarán chubascos con lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente, centro, sur y sureste de la República Mexicana, incluida la península de Yucatán. Asimismo, el huracán Narda continuará su desplazamiento hacia el oeste, originando oleaje elevado en la costa occidental de la península de Baja California. Finalmente, prevalecerá el ambiente cálido a caluroso en la mayor parte del territorio nacional; con temperaturas máximas de 35 a 40 °C en Baja California (noreste), Sonora (sur), Chihuahua (noreste), Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Guerrero, Oaxaca, Tabasco y Campeche.



Todas las lluvias pronosticadas podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo.



Para más información del huracán Narda en el océano Pacífico, consulta el aviso del Servicio Meteorológico Nacional en:

https://smn.conagua.gob.mx/es/pronosticos/avisos/aviso-de-ciclon-tropical-en-el-oceano-pacifico

Pronóstico de lluvias para hoy 27 de Septiembre de 2025:



Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Estado de México, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Guerrero, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur, Aguascalientes, Colima, Querétaro e Hidalgo.

Las lluvias fuertes a muy fuertes podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las rachas fuertes de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 27 de Septiembre de 2025:



Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California (noreste), Sonora (sur), Chihuahua (noreste), Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Guerrero, Oaxaca, Tabasco y Campeche.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Querétaro, Puebla, Morelos, Veracruz, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo.





Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 27 de Septiembre de 2025:



Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla.

Pronóstico de viento y oleaje para hoy 27 de Septiembre de 2025:



Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h con posibles tolvaneras: Coahuila y Nuevo León.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: golfo de california, Chihuahua, Tamaulipas y San Luis Potosí; con posibles tolvaneras: Baja California, Baja California Sur y Sonora.



Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán.

Pronóstico por regiones:

Valle de México: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día. Durante la mañana, ambiente fresco en la región y frío con bancos de niebla en zonas altas. Por la tarde, ambiente cálido con chubascos y lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México, así como lluvias puntuales muy fuertes en el Estado de México; acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Las lluvias podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 13 a 15 °C y la máxima de 22 a 24 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé una temperatura mínima de 8 a 10 °C y una máxima de 18 a 20 °C. Viento de componente norte de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 45 km/h en zonas de tormenta. Las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.



Península de Baja California: Cielo despejado a medio nublado durante el día, con lluvias y chubascos en Baja California y Baja California Sur, acompañados con descargas eléctricas. Por la mañana, bancos de niebla en la costa occidental de la península y ambiente frío en zonas serranas de Baja California. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento del oeste de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en el golfo de California y con posibles tolvaneras en Baja California y Baja California Sur. Asimismo, oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en la costa occidental de la península.

Pacífico Norte: Cielo medio nublado a nublado durante el día, con lluvias puntuales muy fuertes en Sonora y Sinaloa; las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Todas las lluvias con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Por la mañana, ambiente templado a cálido en la región y fresco en zonas serranas. Por la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h y posibles tolvaneras en Sonora; viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 45 km/h en Sinaloa; así como oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en sus costas.

Pacífico Centro: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día, con lluvias puntuales fuertes en Nayarit, Jalisco y Michoacán; las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Chubascos en Colima. Todas las lluvias acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Por la mañana, ambiente templado, así como fresco con bancos de niebla en zonas altas. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 45 km/h en la región y oleaje de 1.5 a 2.5 metros en costas de Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán.

Pacífico Sur: Cielo nublado la mayor parte del día, con lluvias puntuales muy fuertes en Oaxaca y Chiapas, así como fuertes en Guerrero; todas acompañadas con descargas eléctricas; además, podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Por la mañana, bancos de niebla en la región, ambiente fresco a templado y cálido a caluroso durante la tarde. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 45 km/h en la región.

Golfo de México: Cielo nublado la mayor parte del día, con lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz, así como fuertes en Tamaulipas y Tabasco, acompañadas con descargas eléctricas; además, podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Por la mañana, bancos de niebla en zonas altas de la región; ambiente templado a cálido y fresco en sierras de Veracruz. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento del este y noreste de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Tamaulipas, así como rachas de viento de hasta 45 km/h en el resto de la región.

Península de Yucatán: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día, con lluvias puntuales fuertes en Campeche, Yucatán y Quintana Roo; acompañadas con descargas eléctricas; además, podrían originar inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Por la mañana, ambiente cálido y durante la tarde, ambiente caluroso. Viento del este y noreste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 45 km/h en la región.

Mesa del Norte: Cielo medio nublado a nublado durante el día, con lluvias puntuales muy fuertes en Chihuahua, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí, así como lluvias fuertes en Coahuila y Nuevo León; las cuales, podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Chubascos en Aguascalientes. Todas las lluvias con descargas eléctricas. Ambiente fresco a templado por la mañana; frío en sierras de Chihuahua y Durango. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento de dirección variable de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h y posibles tolvaneras en Coahuila y Nuevo León; viento de 20 a 30 km/h con rachas 40 a 60 km/h en Chihuahua y San Luis Potosí; así como rachas de hasta 45 km/h en el resto de la región.

Mesa Central: Cielo nublado la mayor parte del día, con lluvias puntuales muy fuertes en Puebla, así como lluvias fuertes en Morelos, Guanajuato y Tlaxcala; las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Chubascos en Querétaro e Hidalgo. Todas las lluvias con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Por la mañana, bancos de niebla en zonas altas; ambiente fresco en la región y frío en sierras de Tlaxcala, Hidalgo y Puebla. Durante la tarde, ambiente templado a cálido. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 45 km/h en la región.

Las lluvias máximas de las últimas 24 horas (en milímetros) se registraron en:

Aquismón, S.L.P., 65.0; Córdoba, Ver., 54.0; Cacahoatán, Chis., 54.0; Xalapa, Ver., 49.0; Xochimilco, CDMX, 44.0; Mérida, Yuc., 43.0; Nogales, Son., 39.0 e Ixtapaluca, Edo. Méx., 27.0.

Las temperaturas máximas (en °C) se registraron en:

Ejido Nuevo León, B.C., 41.4; Loreto, B.C.S., 39.4; Valladolid, Yuc., 37.4; Tapachula, Chis., 36.8; Campeche, Camp., 36.4; Hermosillo, Son., 36.0; Piedras Negras, Coah., 35.8; Villahermosa, Tab., 35.7; Salina Cruz, Oax., 35.6; Culiacán, Sin. y Tampico, Tamps., 35.4; Monterrey, N.L., 35.2 y Tacubaya, CDMX, 25.6.

Las temperaturas mínimas (en °C) se registraron en:

Ocampo, Mich., 8.4; Balleza, Chih., 8.8; Toluca, Edo. Méx., 9.8; San José de Gracia, Ags., 10.4; San Cristóbal de las Casas, Chis., 11.6; Zacatecas, Zac., 11.8; Pachuca, Hgo., 13.4; Tlaxcala, Tlax., 13.6; Puebla, Pue., 14.8 y Tacubaya, CDMX, 15.0.