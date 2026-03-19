FGR informa de la detención de un séptimo implicado en el homicidio de periodista Goyo Jiménez

FGR informa de la detención de un séptimo implicado en el homicidio de periodista Goyo Jiménez

marzo 19, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Fue detenido por elementos de la Fiscalía General de la República y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a un séptimo implicado en el homicidio del periodista veracruzano Gregorio Jiménez de la Cruz, ocurrido hace 12 años en el sur del estado.

De acuerdo a un comunicado de la FGR, agentes de esta dependencia en coordinación con elementos del gabinete de seguridad federal aprendieron a David “N”, posible relacionado con la privación de la libertad y muerte del periodista, cuyo cuerpo fue localizado en febrero del 2014 en Las Choapas.

“Derivado de trabajos de investigación de campo y gabinete, el personal de la SSPC y de elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR se trasladaron a las inmediaciones de la colonia Francisco Villa, en Coatzacoalcos, donde fue cumplimentada la orden de aprehensión en contra de la persona mencionada”.

El ahora detenido fue puesto disposición de la autoridad judicial competente e ingresado al Centro Federal de Readaptación Social número 12 “CPS-Guanajuato”, donde se determinará su situación jurídica.

Fue el 5 de febrero de 2014 cuando Goyo Jiménez, reportero de la fuente policiaca en el sur de Veracruz fue privado de su libertad cuando sujetos armados irrumpieron en su casa, posteriormente su cuerpo fue localizado en una fosa clandestina ubicada en un predio en Las Choapas, junto con los cuerpos de otras personas.