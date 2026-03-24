Presentan iniciativa para hacer feminicidio delito federal

marzo 24, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy, presentó este martes una iniciativa para crear la Ley General contra el Feminicidio, con el objetivo de fortalecer el marco legal y atender este delito como una violación grave a los derechos humanos en México.

Durante el anuncio, la fiscal subrayó que esta propuesta busca homologar criterios en todo el país para la investigación, sanción y prevención del feminicidio, uno de los delitos que más preocupa por su impacto social y la violencia estructural que refleja.

En el documento se establece el reconocimiento de nueve razones de género que permitirían tipificar el feminicidio, entre ellas la presencia de signos de violencia sexual, lesiones degradantes o infamantes, antecedentes de violencia, así como la existencia de prejuicios o estereotipos que denoten discriminación.

Asimismo, la iniciativa contempla factores como la existencia de relaciones de poder o subordinación, que la víctima haya sido incomunicada, que se encuentre en estado de indefensión o que su cuerpo haya sido expuesto en un lugar público, elementos que agravan la conducta del agresor.

“Se reconocen nueve razones de género tales como signos de violencia sexual, lesiones degradantes o infamantes, antecedentes de violencias, prejuicios, estereotipos, exigencia de relaciones de poder o subordinación, que la víctima haya sido incomunicada, que se encuentre en estado de indefensión, o que haya exposición del cuerpo, entre otras”, explicó la fiscal durante su intervención.

La propuesta de ley también establece sanciones severas para quienes cometan este delito, con penas que van de 40 a 70 años de prisión, además de multas calculadas en Unidades de Medida y Actualización (UMAS), con el fin de castigar de manera ejemplar estos crímenes.

De igual forma, el proyecto contempla un total de 21 agravantes que podrían incrementar las sanciones, en función de las circunstancias en que se cometa el feminicidio, así como la relación entre la víctima y el agresor.