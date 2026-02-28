Festival del Chile Xalapeño y Día del Taco siguen en planes para realizarse en Xalapa

Festival del Chile Xalapeño y Día del Taco siguen en planes para realizarse en Xalapa

febrero 28, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. El Consejo Gastronómico Veracruzano impulsará que durante el primer semestre del año se realice el Festival del Chile Xalapeño y del Día del Taco en Xalapa, eventos que han sido motivados desde hace varios años por el propio organismo.

Francisco Cuevas, asesor del Consejo, aseguró que existe diálogo y coordinación con el Ayuntamiento para que estas actividades se desarrollen con normalidad.

“Traemos una planeación para el primer semestre del año, como ya es costumbre, como se ha hecho tradición en el Consejo Gastronómico Veracruzano. Para este primer semestre tenemos varias actividades”, expresó.

Explicó que, aunque algunos eventos ya forman parte de la agenda institucional del municipio, otros nacieron de la iniciativa del sector gastronómico, como el Festival del Taco y el Festival del Chile Xalapeño.

“Hay eventos que ya son de manera institucional por el municipio y hay otros que el Consejo ha impulsado desde hace ya muchos años, como es el Festival del Taco y el Festival del Chile Jalapeño”, señaló.

Respecto al respaldo de la actual administración municipal, el asesor indicó que cada gobierno tiene su propio estilo, pero recalcó que se mantiene la apertura al diálogo.

“Entiendo que cada estilo de administración es distinto. Ellos se suman a las iniciativas, estamos platicando. Yo no quisiera entorpecer el tema con comentarios, simplemente les digo: hay diálogo, estamos platicando”, afirmó.

Reiteró que ambos eventos continúan en la agenda del Consejo y que se trabaja para que se concreten.

“Los eventos que son del Consejo, que son principalmente el Taco y el Chile, están en planes de que se realicen”,dijo.