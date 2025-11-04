Este fin de semana SSP detiene a 12 personas en 13 municipios

noviembre 4, 2025

Xalapa, Ver., martes 04 de noviembre de 2025.- Como parte de los resultados de la Estrategia Estatal de Seguridad Pública, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en coordinación con autoridades federales y municipales, logró la detención de 12 personas por la presunta comisión de diversos delitos, en los municipios de Córdoba, Coatzintla, Veracruz, Ixtaczoquitlán, Martínez de la Torre, Papantla, Agua Dulce, Tantoyuca, Emiliano Zapata, Cosoleacaque, Orizaba, Álamo y Tres Valles.

Por presuntos delitos contra la salud, fueron aprehendidas ocho personas, a quienes les fueron aseguradas 44 dosis, una bolsa y 10 gramos de una sustancia con las características del cristal, así como cuatro bolsitas con hierba verde similar a la marihuana.

En acciones de recuperación de vehículos, personal operativo aseguró un auto tanque con aproximadamente 50 mil litros de hidrocarburo, un tracto camión, un automóvil y una camioneta sin reporte de robo. Asimismo, se decomisaron cinco motocicletas, cuatro vehículos y un tracto camión, con reporte de robo, logrando la detención de dos personas por estos hechos.

Por el presunto delito de portación ilegal de arma de fuego, fueron detenidas dos personas, a quienes se les decomisaron dos armas de fuego cortas, cargadores, cartuchos útiles, un arma blanca, una pipa y teléfonos móviles, además de dos bolsitas con una sustancia similar al cristal.

De igual forma, en el municipio de Tres Valles fue rescatado un hombre presuntamente privado de la libertad, acción que dio como resultado el aseguramiento de dos armas largas de fuego, cargadores, cartuchos útiles, candados de mano, poncha llantas, así como un vehículo con reporte de robo, además de siete vehículos y siete motocicletas sin reporte.

Las personas detenidas y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes.

La Secretaría de Seguridad Pública reitera su compromiso con las y los veracruzanos de mantener presencia operativa permanente, fortaleciendo la coordinación interinstitucional y las acciones preventivas que garanticen la paz, el orden y la tranquilidad en toda la entidad.