En lo que va del año son 15 casos de dengue en Xalapa, siguen las acciones de prevención

septiembre 8, 2025

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Al momento se contabilizan en Xalapa 15 casos de dengue, si que se reporten hemorrágicos o graves, informó la directora de Salud Publica del Ayuntamiento de Xalapa, Olga Alarcón Ricárdez.

Indicó que se han reforzado las tareas de prevención de las enfermedades transmitidas por vector, como la descacharrización, además del trabajo del Reciclatón que se llevó a cabo el fin de semana.

El programa busca atender principalmente el problema del almacenamiento inadecuado de llantas en terrenos baldíos y espacios públicos, mismos que propician criaderos de mosquitos.

“Se trata de un trabajo conjunto en el que colaboran Medio Ambiente, Limpia Pública, Protección Civil y Desarrollo Social, con el objetivo de dar un uso adecuado a las llantas y otros objetos que representan focos de infección”.

Además, se incrementó la entrega de repelente contra mosquitos, especialmente durante la temporada de lluvias y calor.

Al momento se tienen registrados 15 casos confirmados de dengue en Xalapa, ninguno de tipo grave o hemorrágico y son 22 colonias las que históricamente presentan mayor incidencia, aunque subrayó que las congregaciones rurales han mostrado avances notables en mantener sus comunidades libres de criaderos.

Recordó que la descacharrización se realiza cada sábado en diferentes colonias, mientras que otros equipos atienden de manera simultánea diversas zonas de la ciudad”.