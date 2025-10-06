Empresa responsable de obras del Aquarium será llamada a cuentas 

octubre 6, 2025

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Sobre el informe de resultados de la revisión de la Cuenta Pública 2024, la gobernadora prefirió que sea la auditora general quien de detalle de lo encontrado, sin embargo, en el tema del Aquarium de Veracruz y las observaciones que se hicieron, dijo que se solicitará a la empresa encargada de la remodelación y ampliación que responda y repare los daños.

Así lo advirtió la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García en su conferencia de prensa de este lunes, quien adelantó que solicitará al actual titular de la Procuraduría de Medio Ambiente, Ángel Carrizales que requiera a la empresa para atender los errores o inconsistencia que se detectaron.

Y es que, hay que recordar que el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) detectó un presunto daño patrimonial por 81 millones 381 mil pesos en las obras de remodelación y ampliación de este espacio.

“Ahí el procurador de Medio Ambiente llamó a la empresa que hizo los trabajos porque debe tener la garantía, para que arregle, para que deje bien ese tema. Y ya se le habló a la empresa, no sé si ya está trabajando, me informó el procurador, pero ya se mandó a hablar a la empresa para que subsane todo lo que dejó ahí porque se le pagó todo y debe dejar bien las cosas”.

En ese sentido, rechazó que su gobierno absorba los gastos de reparación del Aquarium.

Entre las irregularidades, se detectó que obras por un monto de 512 millones de pesos no tenían los permisos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), así como pagos por volúmenes no ejecutados, trabajos de mala calidad, deficiencias técnicas, costos elevados y desprendimiento de material.