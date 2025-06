Empresa que surtió medicamento oncológico con irregularidades, denunciada y con puertas cerradas en Veracruz 

junio 2, 2025

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver.- La gobernadora Rocío Nahle García aseveró que la empresa que trató de entregar a Servicios de Salud de Veracruz medicamento oncológico con la leyenda “no negociable”, tiene cerradas las puertas en la entidad para hacer acuerdos comerciales.

Lo anterior, luego de que la semana pasada se diera a conocer que la Secretaría de Salud de Veracruz denunció a Flexa Pharm por vender medicamentos oncológicos falsos para el Centro Estatal de Cancerología “Dr. Miguel Dorantes Mesa”.

Al respecto, la mandataria veracruzana recordó que ante la falta de medicamentos instruyó al director administrativo de SESVER que se adquiriera ll necesario.

“Hicieron un cuadro comparativo con no sé cuántas empresas, yo cuidé mucho y les pedí que no fueran empresas de estas que han tenido la hegemonía de los medicamentos por muchos años en el gobierno. A mí me trajeron 8 o 10 por partida”.

Entre ellas la empresa señalada, que presuntamente desde 1990 surte medicamento al Instituto Mexicano del Seguro Social, al ISSSTE, por lo que dio su visto bueno.

Sin embargo, explicó, llegó medicamento con la leyenda No Negociable, los cuales se regresaron y no se le pagaron y “se regresaron, se notificó, no se le pagó y por supuesto que no vamos a traer a esa empres, porque imaginense que quiera meter ese medicamento”.

Asimismo, confirmó que se presentó la denuncia ante las instancias correspondientes.



Nahle García dijo que en todas las dependencias estatales se analiza cuál es la experiencia, quiénes son las empresas y se priorizan las regionales para ser las prestadoras de bienes y servicios.

“Si quiero que sea de contenido regional, local, en Veracruz primero, si no se dan las condiciones de calidad o precio tendremos que salir afuera”, dijo.

Hay que recordar que el medicamento en el que se detectaron irregularidades fue el denominado ciclofosfamida, mismo que se usa para el tratamiento de leucemia, sarcoma, cáncer de mama, médula ósea y otros padecimientos y son 150 pesos del lote 05803.