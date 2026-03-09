Renovarán acuerdo para mantener gasolina magna debajo de 24 pesos

marzo 9, 2026

El procurador federal del Consumidor, César Iván Escalante Ruiz, informó que en los próximos días se renovará la Estrategia Nacional para Promover la Estabilización del Precio de la Gasolina, la cual ha permitido que desde septiembre pasado el litro de gasolina regular (magna) se mantenga por debajo de los 24 pesos.

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, Escalante Ruiz destacó la relevancia de esta estrategia para los consumidores: “ha permitido prácticamente desde el mes de septiembre que el litro de gasolina regular esté por debajo de los 24 pesos”.

Informó que el precio promedio durante este periodo ha sido de 23.59 pesos por litro, y en las últimas semanas se ubicó en 23.54 pesos.

No obstante, señaló que algunas estaciones de servicio mantienen precios elevados, citó como ejemplo una gasolinera de la marca Petro7 en Arteaga, Coahuila, donde el litro se vende en 24.99 pesos, con un margen de ganancia de 3.27 pesos por litro, un caso que, dijo, “se sigue volando la barda con los precios“.

Sheinbaum prevé mecanismo ante alza del petróleo

La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que esta semana se renovará el acuerdo con los gasolineros para mantener el precio tope de la gasolina Magna.

Explicó que existe un plan para evitar incrementos en caso de que los precios internacionales del petróleo sigan aumentando: “Si aumenta el precio de la gasolina hay un mecanismo a través de la disminución del IEPS para que no aumente la gasolina en el país. Si es necesario vamos a ocupar este mecanismo”.

La mandataria informó que se reunirá este lunes con la Secretaría de Hacienda para analizar dicha estrategia.