Canaco nacional atenta a afectaciones a comercios y negocios en el norte 

octubre 10, 2025

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Se levantará un censo de manera urgente sobre las afectaciones a comercios y negocios en la zona norte de la entidad, derivado del temporal lluvioso que se registró y dejó severas inundaciones en municipios como Álamo y Poza Rica, además se abrirán centros de acopio de ayuda a la población a nivel nacional, informó el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Octavio de la Torre Steffano.

Entrevistado previo a una reunión con el secretario de Gobierno de Veracruz, Ricardo Ahued Bardahuil en el Palacio de Gobierno, dijo que tendrán una reunión con las cámaras confederadas del norte para conocer las afectaciones.

“Nos están reportando inundaciones. Hay un llamado a todos nuestros socios para abrir centros de acopio y juntar productos no perecederos y ayudar a las comunidades y estamos viendo como poder mantener las canastas de abasto sostenibles. Hay que esperar que se reduzcan y estaremos pendientes de estarles proporcionando información”.

Será este viernes cuando se conozca las afectaciones que se registran en la zona norte, donde hay una red de comercios y negocios familiares.

“Seguramente en esas poblaciones hay una afectación directa al sector que nosotros representamos por ser un sector muy cercano a la población, o sea a las tintorerías, las lavanderías, pero vamos a estar pendientes del censo de los resultados que se den”.