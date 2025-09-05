Apoyo sin precedente a personas emprendedoras en Veracruz: Esteban Bautista

septiembre 5, 2025

• Asisten la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Naomi Edith Gómez Santos, y el presidente de la Jucopo, diputado Esteban Bautista Hernández, a la entrega de estímulos encabezada por la gobernadora Rocío Nahle García.

Xalapa, Ver., 05 de septiembre de 2025.- El presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXVII Legislatura del estado, diputado Esteban Bautista Hernández, y la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Naomi Edith Gómez Santos, atestiguaron la entrega del programa Apoyo a la Palabra-Plan México que realizó la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, este día en la cabecera municipal de Tatahuicapan de Juárez.

Luego de presenciar la séptima entrega de este apoyo a mil 500 personas trabajadoras y emprendedoras de la sierra de Soteapan, el legislador se congratuló por la presencia de la mandataria estatal en esta región para entregar directamente recursos que, dijo, anteriormente no existían. Esteban Bautista reconoció en esta acción una muestra palpable del compromiso y cercanía de la gobernadora con la población más vulnerable.

A su vez, la diputada Naomi Edith Gómez Santos ponderó la labor que encabeza la titular del Ejecutivo en favor de quienes más atención necesitan para poner en marcha o reforzar sus proyectos productivos. Dijo que la ingeniera Rocío Nahle García ha generado una fuerte sinergia con las mujeres veracruzanas que está dando resultados, lo cual se refleja en nuevas oportunidades para que ninguna quede excluida y puedan cumplir cualquier objetivo que se propongan.

Estuvieron presentes también la presidenta de la Comisión de Bienestar y Desarrollo Social del Congreso local, diputada Liud Herrera Félix; la titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Margarita Santopietro Peralta; la subsecretaria de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional, Eusebia Cortés Pérez, y el presidente municipal de Tatahuicapan, Eusebio González Hernández, entre otras autoridades.

