Empeñé mi palabra y aquí estamos: Rocío Nahle entrega recursos directos para emprendedores

marzo 12, 2026

Ixhuatlancillo, Ver., jueves 12 de marzo de 2026.- “Esto representa mucho más que un material; representa tranquilidad para nuestras familias. Gracias por mirar hacia nuestras comunidades y por demostrar con hechos que no estamos solos”, expresó Victoria Flores Valdez al recibir de manos de la gobernadora Rocío Nahle García la orden de pago con la que impulsará su negocio de elaboración de vestidos tradicionales.

En esta región de las Altas Montañas, con importante población indígena, la Gobernadora encabezó la entrega de mil 30 órdenes de pago del programa Apoyo a la Palabra, de la Secretaría de Desarrollo Social, así como 16 mil 184 enseres y talleres del programa Apoyo a la Familia, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz, en beneficio de habitantes de Ixhuatlancillo, Ixtaczoquitlán, Mariano Escobedo, Nogales, Orizaba, Río Blanco, Camerino Z. Mendoza, Huiloapan y La Perla.

Destacó que ocho de cada diez beneficiarios son mujeres y que este año el recurso para emprendedores cuenta con una inversión estatal de 200 millones de pesos, el doble que en 2025, con el objetivo de ampliar su alcance en más municipios.

“Es para todos, porque esa es la diferencia de un movimiento transformador: cuando decimos que llegan las mujeres, llegamos todas, y eso debe reflejarse en hechos”, expresó.

En paralelo, a través del DIF Estatal se entregaron talleres productivos comunitarios y equipamiento, entre ellos nueve de panadería y repostería, once de costura, once de bordado, tres de carpintería y tres de cocina, además de 152 refrigeradores, cobijas, tinacos, despensas y apoyos funcionales como sillas de ruedas, aparatos auditivos y lentes para quienes lo requieran.

También informó que cumplió un compromiso realizado en campaña con habitantes de La Perla, donde este día inició la entrega de mochilas y útiles escolares para estudiantes de preescolar y primaria, como parte de la estrategia Transformando la Educación.

Acompañaron a la Gobernadora autoridades estatales y municipales, entre ellas el secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil; la secretaria de Desarrollo Social, Margarita Santopietro Peralta; la directora general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Clara Mora Juárez; así como legisladoras locales y beneficiarias de los programas sociales de la región.