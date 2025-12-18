Comercios chinos afectan a emprendedores locales en Xalapa

diciembre 18, 2025

Ariadna García /Xalapa, Ver. La proliferación de supermercados de origen chino en Xalapa representa una competencia directa para emprendedores y productores locales, advirtió la actriz y emprendedora Blanca Gutiérrez

“Son precios con los que es muy complicado competir, sobre todo para quienes producimos de manera artesanal y nos encargamos de todo el proceso”, expresó.

Indicó que esta diferencia no siempre tiene que ver con la calidad, sino con los volúmenes de importación, lo que ha provocado el desplazamiento del consumo local.

“En una ciudad como Xalapa, con tanta riqueza creativa, esto impacta directamente en la economía de artistas y emprendedores”, dijo.

De esa forma , subrayó la necesidad de impulsar el consumo interno y abrir más espacios para el comercio local.

“Fortalecer lo hecho en Xalapa no solo apoya la economía, también preserva nuestra identidad cultural”, dijo.