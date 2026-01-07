El Ayuntamiento de Xalapa fortalece acciones de limpieza para mantener la buena imagen de la ciudad

enero 7, 2026

Xalapa, Ver., 7 de enero de 2026.- Como parte de los compromisos hechos por la actual Administración Pública Municipal, encabezada por la Alcaldesa, Lic. Daniela Griego Ceballos, de brindar una atención eficiente a la población, personal de la Dirección de Limpia Pública realizó acciones de barrido en varios puntos del municipio.

En cumplimiento con el programa 100 Días de Resultados, trabajadores operativos de la dependencia, a cargo del Lic. Francisco Martínez Tlapa, llevaron a cabo la limpieza de diversas calles de la colonia El Moral, así como en avenidas Río Amazonas y Ramón López Velarde.

En el Centro de la ciudad, se barrieron las calles Zamora, Ignacio Zaragoza, Primo Verdad, Enríquez y el Parque Juárez, además de otras vialidades de la colonia Higueras.