Convocan a donar cabello para apoyar limpieza tras derrame de petróleo en costas de Veracruz

Convocan a donar cabello para apoyar limpieza tras derrame de petróleo en costas de Veracruz

marzo 25, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.– Ciudadanos y negocios locales comenzaron a organizar una campaña de donación de cabello para apoyar en las labores de limpieza tras el reciente derrame de petróleo registrado en costas de Veracruz, mediante la elaboración de filtros absorbentes.

Como parte de la iniciativa, el salón Bane OZ Beauty Bar, ubicado en Xalapa, se habilitó como centro de acopio de cabello, material que será utilizado en la fabricación de mallas que permiten contener y retirar hidrocarburos del agua en zonas afectadas.

De acuerdo con los organizadores, el cabello recolectado será procesado para integrarlo en filtros que ayudan a reducir la presencia de petróleo, con el objetivo de disminuir el impacto en los ecosistemas marinos y contribuir a las acciones de limpieza.

Esta técnica ha sido utilizada en distintos contextos ambientales para la absorción de hidrocarburos, debido a la capacidad del cabello para retener aceites y combustibles, lo que permite su empleo en la contención de contaminantes en cuerpos de agua.

La convocatoria se da en un contexto de afectaciones ambientales en el litoral veracruzano, donde se han reportado daños a playas y posibles riesgos para la fauna marina derivados de la presencia de residuos de petróleo.

Las personas interesadas en participar pueden donar cabello limpio, completamente seco y entregado en forma de trenza o coleta. No se requiere un largo específico y puede ser natural o teñido.

El centro de acopio se encuentra disponible en la ciudad de Xalapa, donde se estará recibiendo el material para su posterior procesamiento y envío a las zonas donde se requiera su utilización.

Para mayores informes, los interesados pueden comunicarse al número 2281-32-51-32.

Los organizadores señalaron que esta acción busca sumar la participación ciudadana a las labores de atención ambiental que se desarrollan tras el incidente, mediante el aprovechamiento de materiales que pueden ser reutilizados con fines de contención de contaminantes.