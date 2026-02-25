Cierran mercado de Los Sauces por limpieza y fumigación preventiva

febrero 25, 2026

Con el objetivo de prevenir focos de infección y mejorar la imagen de los centros de abasto, este miércoles permanece cerrado el mercado de Los Sauces, donde se llevan a cabo labores de limpieza integral, fumigación y descacharrización.

Los trabajos forman parte de un programa de mantenimiento impulsado por el Ayuntamiento de Xalapa, enfocado en retirar desechos acumulados que representan un riesgo sanitario, como escombro, tablas y llantas.

William Miñón Ramírez, encargado del Departamento de Abasto y Mercados, explicó que estas acciones ya se realizaron en otros puntos y continuarán de manera escalonada. “Empezamos en La Rotonda, ayer fue el mercado Rendón, ahora Los Sauces y después seguirá Jáuregui”, detalló.

Indicó que el programa abarcará los ocho mercados municipales, incluidos Galeana, San José, Rotonda, Sauces, los tianguis Rendón y Leyzegui, así como la Central de Abasto. Señaló que muchos locales mantienen objetos prohibidos por reglamento en áreas comunes, lo que favorece la proliferación de plagas.

Miñón Ramírez reconoció que la falta de limpieza impacta directamente en la afluencia de compradores. “Cuando la gente ve los mercados sucios, prefiere no entrar; por eso la fumigación y la limpieza son clave para ofrecer un mejor servicio”, afirmó.

Recordó que la descacharrización y fumigación se realizan dos veces al año y que, de forma paralela, Protección Civil mantiene supervisiones constantes, especialmente en instalaciones de gas y condiciones de infraestructura, para garantizar la seguridad de comerciantes y usuarios.