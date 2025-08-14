Censo nacional de viviendas invadidas tiene avance de 30% y culminará en noviembre: Edna Vega

agosto 14, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Edna Vega, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), informó que el censo de viviendas ocupadas ilegalmente en el país presenta un avance cercano al 30% y se prevé que concluya en un plazo de dos a tres meses.

En entrevista en la vieja casona de Xicoténcatl, precisó que este levantamiento de información es coordinado por la Secretaría de Bienestar, y que a partir de los resultados se definirán las acciones a seguir en coordinación con la presidenta Claudia Sheinbaum, el director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, y el sector vivienda.

“Esperemos dos, tres meses para tener los resultados. Después haremos un análisis con la Presidenta, con el ingeniero Romero y con todo el sector vivienda para diseñar el programa más adecuado”, explicó.

Vega señaló que los casos de personas que ocupan viviendas y mantienen pagos regulares podrían resolverse de forma más ágil.

Pero, aclaró que no habrá legitimación de actos ilegales.

“Hay una situación compleja en el país, en todo el país de justamente estas invasiones, tenemos que ser muy sensibles a cada caso, pero tampoco vamos a legitimar actos ilegales, entonces será cuestión de revisarlo con las autoridades competentes”, subrayó.

La funcionaria evitó precisar el número de inmuebles en esta condición, al advertir que se trata de una situación compleja y que será la Secretaría de Bienestar la encargada de dar a conocer las cifras.

Recordó que por años muchas de estas casas permanecieron deshabitadas sin que se tomaran medidas, pero ahora, dijo, el gobierno busca atender la problemática con un diagnóstico completo.

Consultada sobre casos como el de Chalco, en el Estado de México, donde se denunciaron invasiones sin intervención gubernamental, reiteró que cada situación se revisará con las autoridades competentes y que en algunos conjuntos incluso podría ordenarse su desocupación.