Durante primer año de gobierno se destinaron mil 300 mdp para pueblos y comunidades indígenas

diciembre 1, 2025

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver.- Durante el primer año de gestión, el Gobierno de Veracruz aportó mil 307 millones de pesos para el programa de pueblos y comunidades indígenas y afro-mexicanas, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, beneficiando a los 13 pueblos originarios de la entidad.

Dicho programa busca otorgar un recurso directamente para obra, a través de un comité que decide de forma libre y democrática, convirtiéndose en el primer estado en firmar el convenio.

“Es así que Veracruz fue el primer estado en firmar dicho convenio donde aportamos mil 307 millones de pesos para el beneficio de los 18 pueblos indígenas en 2 mil 543 comunidades”.

Lo anterior lo ubica como la tercera entidad con mayor presupuesto autorizado y número de comunidades beneficiadas después de Chiapas y Oaxaca.

Rocío Nahle sostuvo, finalmente, que está asignación representa un avance significativo en el reconocimiento a los derechos colectivos en los pueblos originarios y afro-mexicanos.