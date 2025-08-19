Durante la tarde, ambiente caluroso en Veracruz

agosto 19, 2025

Para hoy, el monzón mexicano en interacción con inestabilidad atmosférica, ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en Sinaloa, Sonora y Chihuahua; puntuales fuertes en Nayarit y Durango; y lluvias con intervalos de chubascos en Baja California Sur, todas con descargas eléctricas. Por su parte, un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, en interacción con el ingreso de aire húmedo del golfo de México y con inestabilidad atmosférica, generarán lluvias puntuales intensas en Oaxaca; puntuales muy fuertes en Veracruz y Guerrero y Michoacán; puntuales fuertes en Puebla, Morelos y Estado de México; chubascos en San Luis Potosí, Tlaxcala y Ciudad de México; y lluvias aisladas en zonas de Hidalgo, Querétaro, Guanajuato y Zacatecas. Se prevén lluvias puntuales intensas en Chiapas y puntuales fuertes en Campeche y Tabasco, debido a un canal de baja presión y la entrada de aire húmedo del mar Caribe en el sureste mexicano. La onda tropical núm. 23 frente a las costas de Michoacán, se desplazará hacia el oeste y ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en Michoacán y puntuales fuertes en Jalisco y Colima. La nueva onda tropical núm. 24 que ingresará a la península de Yucatán y una vaguada en niveles medios que se localizará frente a las costas de Quintana Roo, propiciarán lluvias muy fuertes con descargas eléctricas en Quintana Roo y Yucatán. Una circulación ciclónica en altura se desplazará sobre el noreste mexicano, por lo que se prevén lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. Finalmente, continuará el ambiente cálido a caluroso por la tarde en la mayor parte de la República Mexicana, y muy caluroso en zonas de los estados fronterizos del norte y noreste de México, llegando a ser extremadamente caluroso con temperaturas máximas superiores a los 45 °C en el noreste de Baja California.

Los intervalos de chubascos y las lluvias puntuales fuertes a intensas, se acompañarán con descargas eléctricas y podrían acompañarse con caída de granizo

Pronóstico de lluvias para hoy 19 de agosto de 2025:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Oaxaca (oeste) y Chiapas (oeste).

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Michoacán, Guerrero, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila, Nuevo León, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Estado de México, Morelos, Puebla, Tamaulipas, Tabasco y Campeche.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, San Luis Potosí, Tlaxcala y Cuidad de México.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Zacatecas, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo.

Las lluvias puntuales fuertes a intensas podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las rachas de viento fuertes podrían originar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 19 de agosto de 2025:

Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste).

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Sonora, Sinaloa (norte), Chihuahua (noreste), Coahuila (noreste), Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Durango, Zacatecas (sur), San Luis Potosí (centro y este), Nayarit, Jalisco, Michoacán (suroeste), Querétaro (norte), Hidalgo (noreste), Puebla (norte y suroeste), Guerrero, Oaxaca, Chiapas (suroeste), Veracruz, Tabasco (este), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Aguascalientes (sur y oeste), Colima, Guanajuato (sur y noreste) y Morelos (centro y sur).



Pronóstico de temperaturas mínimas para la mañana de hoy 19 de agosto de 2025:

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas altas de Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Pronóstico de viento y oleaje para hoy 19 de agosto de 2025:

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Sonora y Sinaloa.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas; con posibles tolvaneras: Baja California.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Pronóstico por regiones:

Valle de México: Por la mañana, cielo despejado a medio nublado; bancos de niebla o neblina en zonas altas y ambiente fresco, siendo frío en sierras de la región y con temperaturas mínimas menores a 5 °C en zonas montañosas del Estado de México. Durante la tarde, ambiente cálido, siendo templado en zonas altas; cielo medio nublado a nublado con probabilidad de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 h) en Estado de México, acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo, las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos, fuertes rachas de viento y visibilidad reducida; además de lluvias y chubascos (5 a 25 mm en 24 h) en Ciudad de México. La temperatura mínima en Ciudad de México será de 12 a 14 °C y la máxima de 25 a 27 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé temperatura mínima de 7 a 9 °C y máxima de 21 a 23 °C. Viento del este y noreste de 10 a 20 km/h en la región con rachas de 30 a 40 km/h en zonas de tormenta.

Península de Baja California: Por la mañana, cielo despejado a medio nublado; bancos de niebla en la costa occidental y el noreste de Baja California, así como en el noroeste de Baja California Sur; ambiente cálido a templado, siendo fresco a frío en sierras de la región. Durante la tarde, ambiente caluroso, con temperaturas mayores a 35 °C en zonas de Baja California Sur, siendo muy caluroso a extremadamente caluroso en el noreste de Baja California; cielo medio nublado a nublado con intervalos de chubascos en Baja California Sur, así como cielo parcialmente nublado sin lluvia en Baja California. Viento del noroeste de 20 a 30 km/h en la región, con rachas de 40 a 60 km/h en zonas de Baja California Sur y rachas de igual intensidad con posibles tolvaneras en zonas de Baja California.

Pacífico Norte: Por la mañana, bancos de niebla o neblina en zonas serranas de Sinaloa; cielo despejado a medio nublado y ambiente cálido, siendo templado en zonas serranas. Durante la tarde, ambiente caluroso, siendo muy caluroso en el norte de Sinaloa y zonas de Sonora; cielo medio nublado a nublado, con lluvias puntuales muy fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en Sonora y Sinaloa, las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos, fuertes rachas de viento y visibilidad reducida. Viento de dirección variable de 30 a 40 km/h en la región, con rachas de 50 a 70 km/h en el centro y sur de Sonora, así como en el norte de Sinaloa.

Pacífico Centro: Por la mañana, bancos de niebla o neblina en zonas altas de Nayarit, Jalisco y Michoacán; cielo despejado a medio nublado; ambiente templado a fresco, siendo frío en zonas altas de Jalisco, Colima y Michoacán, y cálido en la mayor parte de Colima, así como en el sur de Michoacán y en costas de la región. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, con temperaturas mayores a 35 °C en zonas de Nayarit, Jalisco y Michoacán; cielo medio nublado a nublado, con lluvias puntuales muy fuertes en Michoacán y puntuales fuertes en Nayarit, Jalisco y Colima, todas acompañadas con descargas eléctricas, y con posible caída de granizo en zonas altas de Nayarit, Jalisco y Michoacán, las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos, fuertes rachas de viento y visibilidad reducida. Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h en Jalisco con rachas de 40 a 60 km/h en su porción noreste; y viento de 10 a 20 km/h en el resto de la región con rachas de 30 a 40 km/h en zonas de Nayarit, Colima y Michoacán. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en costas de Jalisco, Colima y Michoacán.

Pacífico Sur: En el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado. Por la mañana, bancos de niebla o neblina en zonas serranas; ambiente templado a fresco, siendo frío en zonas serranas de Oaxaca, y cálido en el oeste de Guerrero, istmo de Tehuantepec y costas de la región. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, con temperaturas mayores a 35 °C en zonas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas; lluvias puntuales intensas en el oeste de Oaxaca y Chiapas; y puntuales muy fuertes en Guerrero, todas acompañadas con descargas eléctricas, y con posible caída de granizo en zonas altas, las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos, fuertes rachas de viento y visibilidad reducida. Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Chiapas y Oaxaca, con rachas de componente norte de igual intensidad en el istmo y golfo de Tehuantepec; así como viento de dirección variable de 10 a 20 km/h en Guerrero, con rachas de 30 a 40 km/h en su porción oeste. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en costas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Golfo de México: Por la mañana, bancos de niebla o neblina en zonas altas; cielo despejado a medio nublado; ambiente cálido, siendo templado a fresco en sierras de la región, y frío en la zona montañosa de Veracruz. Durante la tarde, ambiente caluroso, con temperaturas mayores a 35 °C en zonas de Veracruz y Tabasco, siendo muy caluroso en el oeste de Tamaulipas y cálido en la zona montañosa de Veracruz; cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz y puntuales fuertes en Tamaulipas y Tabasco, todas con descargas eléctricas, y con posible caída de granizo en zonas altas de Tamaulipas y Veracruz; las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos, fuertes rachas de viento y visibilidad reducida. Viento de componente este de 20 a 30 km/h en la región, con rachas de 40 a 60 km/h en zonas de Tamaulipas, Veracruz y Tabasco.

Península de Yucatán: Por la mañana, cielo despejado a medio nublado y ambiente cálido. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, con temperaturas mayores a 35 °C en zonas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo; cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales muy fuertes en Yucatán y Quintana Roo, y puntuales fuertes en Campeche, acompañadas con descargas eléctricas, las cuales podrían originar inundaciones locales, encharcamientos y visibilidad reducida. Viento del noreste de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 30 a 40 km/h en el sureste de Campeche.

Mesa del Norte: Por la mañana, cielo despejado a medio nublado; ambiente templado a cálido en el noreste de Durango, centro y este de San Luis Potosí y en el norte de Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, siendo fresco en el resto de la región, frío en zonas serranas y con temperaturas mínimas menores a 5 °C en zonas serranas de Durango. Durante la tarde ambiente cálido a caluroso, con temperaturas mayores a 35 °C en zonas de Durango, sur de Zacatecas, y centro y sur de San Luis Potosí; siendo muy caluroso en el noreste de Chihuahua y Coahuila, así como en el este de Nuevo León; cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales muy fuertes en Chihuahua y puntuales fuertes en Coahuila, Nuevo León y Durango, las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos, fuertes rachas de viento y visibilidad reducida; así como lluvias con intervalos de chubascos en San Luis Potosí, todas las lluvias con descargas eléctricas y posible caída de granizo, además de lluvias aisladas en zonas de Zacatecas. Sin lluvia en Aguascalientes. Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h en la región, con rachas de 40 a 60 km/h en zonas de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí.

Mesa Central: Por la mañana, bancos de niebla o neblina en zonas altas, cielo despejado a medio nublado y ambiente fresco, siendo frío en sierras de la región y con temperaturas mínimas menores a 5 °C en zonas montañosas de Tlaxcala y Puebla. Durante la tarde, ambiente cálido, siendo caluroso en la mayor parte de Morelos, así como en el sur y noreste de Guanajuato, con temperaturas mayores a 35 °C en el norte de Querétaro, noreste de Hidalgo, norte y suroeste de Puebla; cielo medio nublado a nublado; lluvias puntuales fuertes en Morelos y Puebla, las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; y lluvias con intervalos de chubascos en Tlaxcala, todas las lluvias con descargas eléctricas y con posible caída de granizo; además de lluvias aisladas en Guanajuato, Querétaro e Hidalgo. Viento del este y noreste de 20 a 30 km/h en la región, con rachas de 40 a 60 km/h en zonas de Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Puebla.

Las lluvias máximas de las últimas 24 horas (en milímetros) se registraron en:

Tultitlán (Planta de Bombeo Barrientos), Edo. de Méx. 34.3; Chalchihuitán, Chis. 34.0; Tlalpan (Caseta Forestal Parres), Cd. de Méx. 25.8; Ixtaczoquitlán (Presa Tuxpango), Ver. 26.0; Río Lagartos, Yuc. 21.0; Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo 18.0; Chilpancingo, Gro. 7.0; Temósachic, Chih. 6.0; Zamora, Mich., 4.0; Champotón (Yohaltún), Camp. y Jonuta (Hidrométrica), Tab., 2.0; Acaxochitlán (La Laguna), Hgo. 1.0 y Manzanillo, Col. 0.3.

Las temperaturas máximas (en °C) se registraron en:

Ejido Nuevo León, B.C. 43.6; Piedras Negras, Coah. 42.0; Culiacán, Sin. 39.4; Ciudad Victoria, Tamps. 39.2; Monterrey, N. L. 39.0 y Observatorio Central Tacubaya, Cd. de Méx. 25.1.

Las temperaturas mínimas (en °C) se registraron en:

Tulancingo, Hgo. 11.2; Tlaxcala, Tlax. 13.2; Puebla, Pue. 13.8; Zacatecas, Zac. 14.0; Observatorio Central Tacubaya, Cd. de Méx. 14.2 y San Cristóbal de las Casas, Chis. 14.8.