Discrepancias entre liderazgos en Morena Veracruz son normales, y no afectan la imagen del partido, afirman

agosto 15, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver. La diputada federal suplente de Morena, Ivonne Cisneros Luján, consideró que las «discrepancias» entre algunos liderazgos del partido en Veracruz no está afectando la imagen del instituto político ni el deseo de afiliarse de la ciudadanía.

En conferencia de prensa al dar a conocer el «Arranque de asambleas política municipalista aprobada por el Consejo Nacional de Morena», sostuvo que hasta en las parejas cuando se separan se dan «con todo», por lo que esto no trasciende en el sentir de los militantes.

Cuestionada sobre los dichos entre el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara y el dirigente estatal del partido Esteban Ramírez Zepeta que se han acusado de traición, pues éste último ha señalado que Huerta está trabajando en contra del «movimiento de transformación», expuso que esto no está afectando al instituto político.

«Yo creo que no , finalmente es una discrepacia sumamente localizada entre dos liderazgos y la vida es así, los partidos también, en los gobiernos, hasta en las parejas desafortunadamente te separas y te das con todo, entonces es una condición humana, en donde las diferencias a veces se llevan a ciertos extremos», dijo.

Sin embargo, remarcó que en ese partido, en las diferencias de un militante contra otro, está la Comisión de Honestidad y Justicia para dirimirlas.

«Yo todavía no entiendo por qué no han acudido a esa instancia, pero yo creo que cada uno tiene su propio liderazgo, cada uno de ellos tiene su trabajo y yo te diría que no (afecta)», agregó.

Además, sobre las críticas que han recibido algunos personajes de Morena por el presupuesto que destinan a comprar ropa y joyas lujosas, expuso que la ciudadanía sigue reconociendo que Morena es el «instrumento del pueblo para luchar por el bienestar».

«Y más allá de si algunos liderazgos están teniendo un comportamiento que no es el que quisieramos, saben que Morena es quien ha permitido que llegue la cuarta transformación y que ganara nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum», dijo.

Sobre el Arranque de asambleas política municipalista aprobada por el Consejo Nacional de Morena exhortó a los militantes o simpatizantes que aún no se afilian, asistir a su asamblea a hacerlo para lo que tendrán que ingresar a la página de Morena para encontrar su sección y conocer el día y fecha en que se llevarán a cabo.