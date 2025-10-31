Fortalece DIF Xalapa la atención a la salud mental en la ciudad

octubre 31, 2025

*Se han realizado 2 mil 200 asistencias en el módulo instalado en Xallitic

Xalapa, Ver.- Con el fin de contribuir a la salud mental de la población, desde el 29 de septiembre a la fecha, se han realizado más de 2 mil 200 asistencias en el módulo de información y atención emergente de primer contacto que instaló el DIF Municipal en la zona de Xallitic, informó el director del organismo, Alejandro Rey del Angel Aguilar.

El funcionario detalló que desde esa fecha opera este módulo, donde de lunes a viernes, de 8:00 a 18:00 horas, se atiende a madres, padres de familia y población en general, quienes han solicitado información sobre factores de riesgo, desencadenantes y conductas que indican una tendencia a la autolesión.

En el módulo, donde se tiene apoyo de personal del Sistema DIF, la Dirección de Salud y el Centro de Integración Juvenil de Xalapa, además se da información sobre instancias de los tres órdenes de gobierno que cuentan con líneas de ayuda.

El director del Sistema DIF agregó que además de la orientación informativa, con apoyo de la Policía Municipal se han efectuado asistencias urgentes en diversos casos con tendencia a la autolesión, los cuales fueron canalizados de manera oportuna a los servicios de salud mental.

También, dijo, se ha remitido a personas con necesidad de recibir atención a instancias estatales y municipales que ofrecen estos servicios, como el DIF, la Dirección Salud, el Instituto Municipal de las Mujeres de Xalapa (IMMX) y la Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

El funcionario expuso que por instrucciones del alcalde Alberto Islas Reyes y con el fin de prevenir situaciones de riesgo, este módulo funcionará en Xallitic hasta el último día de la Administración.

Finalmente, recomendó a la población estar atenta a cualquier señal de alarma, ya que en época decembrina hay una tendencia a que aumenten los casos de depresión y conductas proclives a la autolesión.