Creación de institutos municipales de salud mental y adicciones, propone diputado

septiembre 12, 2025

Xalapa, Ver., 11 de septiembre de 2025.- El diputado Paul Martínez Marie planteó, mediante una iniciativa, la creación de institutos municipales de salud mental y adicciones, como organismos públicos descentralizados rectores en materia de promoción de la salud y prevención de adicciones, así como la atención integral de personas que sufren adicciones.

El proyecto legislativo, presentado en la Primera Sesión Ordinaria del segundo año de labores, busca salvaguardar el interés jurídico colectivo mediante acciones desde la autoridad municipal, que es el nivel más adecuado para realizar acciones integrales de promoción de la salud.

Propone otorgar atribuciones a la Comisión Edilicia de Salud y Asistencia Pública para que pueda atender dicha problemática social, a fin de que disminuyan las estadísticas en el consumo de drogas, y establecer esquemas de reintegración social.

Además, plantea dotar de atribuciones al Instituto Municipal de Salud Mental y Adicciones como un Organismo Público Descentralizado de la Administración Municipal, con el cual se puedan llevar a la sociedad acciones de prevención, atención primaria y reintegración social de personas con adicciones y brindar apoyo a las asociaciones que ya atienden dicho problema.

La Iniciativa de Decreto que reforma los artículos 16 fracción III y 22 de la Ley de Salud del estado y que reforma la fracción I del artículo 49 y adiciona el artículo 81 Ter de la Ley Orgánica del Municipio Libre, a la que se adhirieron los grupos legislativos de Morena y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), las diputadas María Elena Córdova Molina y Elizabeth Morales García y el legislador Ramón Díaz Ávila, fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Gobernación y de Salud y Asistencia.