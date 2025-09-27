Diputadas de oposición denunciarían a Victoria Gutiérrez por violencia política de género

septiembre 27, 2025

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- Diputadas de oposición en el Congreso de Veracruz evalúan presentar un recurso ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE) por violencia política en razón de género.

La queja sería en contra de la diputada local Victoria Gutiérrez Pérez, quien desde la tribuna calificó a las legisladoras de oposición como “bonitas pero ignorantes” y aseguró que “los hombres las mandan a tribuna”. Además, las llamó “aprendices de políticas”.

Señalamientos en pleno debate legislativo

Las declaraciones de Gutiérrez Pérez se dieron durante la discusión sobre la organización del Festival del Café, programado para el 1 de octubre. En esa intervención, la legisladora morenista incluso aseguró que “científicos veracruzanos construyeron una nave espacial para ir a Marte y llevar café de productores locales”.

Al respecto, la diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Elena Córdova, una de las legisladoras que participó en el debate, señaló que analizan interponer una denuncia formal por violencia política de género contra su homóloga de Morena.

“Estamos valorándolo, porque la verdad muy constantemente acostumbra la diputada a insultarnos a los que no pensamos igual que ella. Es lamentable que tomen la tribuna para decir cosas que, incluso, a veces ni tienen relación con el tema que estamos discutiendo o debatiendo en el Pleno”, comentó.

Críticas a la organización del Festival del Café

Córdova explicó que la molestia de Gutiérrez Pérez surgió porque cuestionaron la organización del festival internacional para conmemorar el Día del Café, en el que se anunció la participación de expositores de Colombia y Cuba.

Detalló que, durante las reuniones de comisión, se presentó la propuesta del evento que incluye la instalación de escenarios o escenografías que representen un funeral, personas en el espacio y jóvenes estudiando mientras toman café veracruzano.

Las diputadas de oposición solicitaron conocer el costo del evento “artístico”, ya que no contempla conferencias ni la participación de expertos para plantear soluciones a los problemas que enfrentan los cafeticultores.

“Lamento muchísimo las ocurrencias e ideas que nada ayudan, que nada abonan a los cafeticultores en Veracruz”, expresó, al tiempo que cuestionó que aparentemente no se ha invitado a productores locales para exponer sus productos.

Finalmente, acusó a Morena de mantener un doble discurso: “Mientras se menciona que es tiempo de mujeres, cuando tienen una oportunidad para subir a tribuna, insultan a quienes no piensan como ellos”, remató.