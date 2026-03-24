Sheinbaum enviará iniciativa para crear Ley General contra feminicidio 

marzo 24, 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que enviará al Senado de la República una iniciativa de Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el delito de feminicidio, con el objetivo de erradicar este crimen y acabar con la impunidad.

Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló: “El objetivo es erradicar el feminicidio en México, que ninguna mujer muera en manos de nadie por el solo hecho de ser mujer y que nunca más un feminicidio sea catalogado como suicidio, culpando a la propia mujer de una muerte violenta”.

La iniciativa contempla una reforma al inciso A de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución para facultar al Congreso de la Unión a expedir la ley y homologar el tipo penal en todo el país.

Entre sus disposiciones, establece que el Ministerio Público deberá investigar cualquier muerte violenta de una mujer como feminicidio desde el inicio, bajo perspectiva de género. Se implementará un turno continuado para garantizar la investigación ininterrumpida.

Penas, agravantes y derechos de víctimas

La fiscal General de la República, Ernestina Godoy Ramos, detalló que la ley reconoce nueve razones de género, entre ellas signos de violencia sexual, antecedentes de violencia y relaciones de poder.

Establece una pena de 40 a 70 años de prisión y sanciona la tentativa con pena de entre la mitad y las dos terceras partes, más una multa de mil a dos mil UMAS.

Se contemplan 21 agravantes, entre ellas que la víctima sea niña, adolescente, adulta mayor o persona con discapacidad; que se encuentre en situación de movilidad; que el delito se cometa frente a hijas o hijos; o que las víctimas pertenezcan a pueblos originarios o afrodescendientes.

Además, el responsable perderá derechos sucesorios, patria potestad, tutela, curatela, guarda y custodia, y será destituido e inhabilitado para desempeñar cargos públicos. Las fiscalías contarán con unidades especializadas de conocimiento, investigación y persecución.

La subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias, Ingrid Gómez Saracibar, detalló los derechos de las víctimas y sus familias, que incluyen acceso a la verdad y la justicia; atención médica y psicológica de urgencia; asistencia jurídica gratuita; seguridad social para niñas, niños y adolescentes en orfandad; restitución digna del cuerpo; y servicios de traducción e interpretación. Se prohibirá la difusión de imágenes de las víctimas en plataformas digitales.

Políticas de prevención y atención

En materia de prevención, se creará una Comisión Especial y un Programa Integral para prevenir, atender, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres.

Se implementarán campañas de concientización, grupos de apoyo técnico y un registro nacional de feminicidios. En coordinación con el DIF, se establecerá el Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Orfandad por Feminicidio.

Sheinbaum concluyó que los estados deberán modificar sus legislaciones para asumir esta Ley General, que busca unificar criterios en todo el país y garantizar que ninguna muerte violenta de una mujer quede en la impunidad. La iniciativa será turnada al Senado para su discusión y eventual aprobación.