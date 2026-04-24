Avala Veracruz reforma que homologará a nivel nacional el delito de feminicidio

abril 23, 2026

Xalapa, Ver., 23 de abril de 2026.- Por unanimidad de votos, la LXVII Legislatura de Veracruz aprobó la Minuta Proyecto de Decreto, remitida por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por el que se reforma el Artículo 73, fracción XXI, inciso A), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, facultando al Poder Legislativo federal para expedir una Ley General en materia de feminicidio.

En la Quinta Sesión del Segundo Periodo Ordinario correspondiente al segundo año de labores, la Mesa Directiva, presidida por la diputada Naomi Edith Gómez Santos, condujo la exposición de la Minuta, el debate de la misma por parte de las diversas fuerzas políticas y la votación electrónica, que dio como resultado 42 votos a favor, sin abstenciones ni votos en contra.

El contenido de la Minuta expresa que con esta reforma se busca facultar al Congreso de la Unión para expedir leyes generales e incorporar la materia de feminicidio a las ya previstas de desaparición forzada, secuestro u otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, extorsión, trata de personas, tortura y electoral.

Además, dotar de uniformidad al Sistema Penal Nacional para contar con una legislación general que establezca bases homogéneas para la tipificación, investigación, persecución y sanción del feminicidio en todo el país y lograr una adecuada articulación entre todos los niveles de gobierno e instituciones para realizar acciones que garanticen el acceso a una vida libre de violencias a las niñas, adolescentes y mujeres.

En cuanto a los beneficios previstos, el lenguaje jurídico será el mismo para todas las entidades, se eliminará la discrepancia entre tipificaciones y actuación de fiscalías estatales, se fortalecerá la coordinación de instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia de la federación y los estados, se contribuirá a la protección reforzada para niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por feminicidio y se mejorará el proceso de investigación de este delito, así como la efectividad de las sanciones.

Debate

Por el Grupo Legislativo de Morena, la diputada Daniela Flores Barnils se pronunció a favor de la reforma constitucional y la consideró un paso histórico y necesario que eleva la protección de las mujeres a un rango superior en el ordenamiento jurídico nacional. Añadió que facultar al Congreso de la Unión para expedir una Ley General en materia de feminicidio será positivo al establecer estándares homogéneos, claros y exigentes en todas las entidades federativas.

Por consiguiente, dijo que la Minuta refleja la convicción de que la seguridad de las mujeres no es un asunto secundario, sino un eje central de la justicia social y del Estado de Derecho. “Esta reforma avanza en la erradicación de todas las formas de violencia de género y en la construcción de un Veracruz seguro, igualitario y con justicia para las mujeres”, añadió.

La legisladora Tania María Cruz Mejía, de la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), refirió que México forma parte de las estadísticas en materia de feminicidio y que el marco legal que hoy respalda Veracruz ayudará a revertirlo. Expuso que esta LXVII Legislatura ha sido responsable y hace poco aprobó la Ley del Sistema de Órdenes de Protección Inmediata, “Veracruzana Protegida”, convencida que el tiempo de respuesta del Estado ante la violencia contra las mujeres no puede depender de la burocracia. Dijo que ha sido “un gran acierto de la gobernadora Rocío Nahle García”.

Por el Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), el diputado Fernando Yunes Márquez expresó su respaldo a esta reforma y se congratuló con que en el nivel nacional el tipo penal y las sanciones sean las mismas. Señaló que, aunque la mayoría de feminicidios son por violencia machista, también están los casos como el reciente de la Ciudad de México en el que una señora asesinó a otra en Polanco. Dijo confiar en que la nueva Ley no sea un listado de sanciones, sino una herramienta que dé respuesta a la ciudadanía.

Del Grupo Legislativo Mixto Veracruz nos Une (VNU), el diputado Héctor Yunes Landa puntualizó que tipificar adecuadamente el delito, homologar criterios, endurecer sanciones y eliminar vacíos jurídicos es indispensable en el común propósito de proteger los derechos de las mujeres. “Exigimos una legislación que no se quede en el papel: una ley con recursos suficientes para las fiscalías y para todas las instituciones responsables, que garantice investigaciones serias, oportunas y con perspectiva de género desde el primer momento”, precisó.

La diputada del Partido del Trabajo (PT), Elizabeth Morales García, subrayó que es importante que haya criterios claros y homogéneos en todo el país sobre el delito de feminicidio. Reconoció que “esta reforma va en la dirección correcta” y que aún prevalecen casos como carpetas mal integradas, falta de periciales con perspectiva de género y familias que “empujan” por sí sus denuncias, “lo que sigue es claro: el Congreso deberá expedir la ley y ahí se medirá el alcance real de la reforma”.

Por Movimiento Ciudadano (MC), la diputada María Elena Córdova Molina expresó que para su partido es importante aprobar estas reformas constitucionales como la contenida en la Minuta, porque las causas de las mujeres están en el centro de su agenda. Agregó que la homologación de este delito terminará con la reclasificación que en múltiples ocasiones se le da este delito como un simple homicidio y se pronunció por fortalecer la seguridad pública federal, estatal y municipal para dar respuesta inmediata, que las fiscalías investiguen con diligencia y que los tribunales resuelvan apegados a derecho.

En el debate en lo general participaron las diputadas Ana Rosa Valdés Salazar y Lucía Begoña Canales Barturen y el diputado Adrián Sigfrido Ávila Estrada.