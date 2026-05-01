Dictan prisión preventiva al “Güero Conta”, operador del CJNG

abril 30, 2026

Un juez dictó prisión preventiva contra César Alejandro ‘N’, El Güero Conta, identificado por autoridades federales como presunto operador financiero del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) bajo las órdenes de Audias Flores Silva, El Jardinero.

⇒ En la audiencia inicial, la Fiscalía General de la República (FGR) lo imputó por su posible participación en los delitos contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio de clorhidrato de metanfetamina y operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como posesión de armas de fuego.

El agente del Ministerio Público solicitó la vinculación a proceso, pero la defensa de El Güero Conta pidió la duplicidad del término constitucional para determinar la situación jurídica del imputado. Por esta razón, el juez le impuso la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que ordenó su ingreso en el penal de Puente Grande, Jalisco.

El Güero Conta fue detenido en la colonia Jardines Universidad, en Zapopan, Jalisco; en esta acción se aseguró un arma tipo fusil abastecida con 60 cartuchos, clorhidrato de metanfetamina, así como dinero en efectivo. Tras su aprehensión, fue trasladado al penal de Puente Grande, donde permanecerá.

⇒ La FGR solicitó al juez que lleva el proceso, Juan José Rodríguez Velarde, congelar las cuentas del detenido; sin embargo, el juzgador rechazó la petición.

Las autoridades judiciales establecieron que será el próximo 5 de mayo cuando se lleve a cabo la audiencia en la que se definirá su situación jurídica. En esta etapa del proceso, se determinará si existen elementos suficientes para vincularlo a proceso o si podría enfrentar cambios en las medidas cautelares impuestas.