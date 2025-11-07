Desplegarán 420 policías auxiliares en partido Cruz Azul vs Pumas

noviembre 7, 2025

La Policía Auxiliar del estado de Puebla desplegará más de 420 guardias policiales en el Estadio Cuauhtémoc con motivo del encuentro entre Cruz Azul y Pumas programado para el sábado 8 de noviembre a las 09:05 horas.

El operativo forma parte de las estrategias de seguridad masiva que impulsa el gobierno de Alejandro Armenta para garantizar la tranquilidad de los asistentes al evento deportivo.

Los elementos se distribuirán en puntos estratégicos del inmueble, incluyendo accesos, puertas principales, taquillas, gradas y cancha, con el objetivo de facilitar ingresos y salidas ordenadas mientras se previenen incidentes. La corporación mantendrá coordinación permanente con el Centro de Información y Coordinación Policial (CICOP) y el Complejo Metropolitano de Seguridad Pública (C5i) para canalizar oportunamente cualquier emergencia durante el desarrollo del partido.

Bajo el liderazgo del director general César Octavio Castellanos Galdámez, la Policía Auxiliar reafirma su compromiso de trabajar de manera coordinada con autoridades estatales y municipales para consolidar entornos seguros durante eventos de alta concentración ciudadana, reforzando así la confianza de la población en las instituciones de seguridad pública.