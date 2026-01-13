América y Cruz Azul podrían volver al Estadio Azteca antes del Mundial

enero 13, 2026

Este martes, se dio a conocer que el América solicitó a la Liga MX un cambio de sede para volver a jugar en el Estadio Azteca para este mismo Clausura 2026, un par de semanas después de la reinauguración y meses antes del mundial.

El Coloso de Santa Úrsula, ahora llamado Estadio Banorte, será el epicentro del fútbol en unos cuantos meses, después de casi dos años de estar bajo arreglos.

En principio, la gran problemática era que la FIFA toma control de los recintos un mes antes del arranque de la Copa del Mundo, pero la buena noticia para las “Aguilas” es que el espacio entre la inauguración y el inicio de la justa mundialista le permitiría regresar.

La directiva azulcrema pidió estar en su casa para la jornada 14 contra Cruz Azul, la 15 frente al Toluca y cerrar su temporada en la 17 contra el Atlas. Todo en el mes de abril, y con fecha límite hasta el 11 de mayo.

De tal manera, si llegan a la liguilla, sí podrán disputar los cuartos de final, pero en caso de que lleguen a avanzar a semifinales, tendrían que volver al Estadio Ciudad de los Deportes, pues inician el 9 de mayo.

Sin embargo, no será el único equipo que pise de nuevo el césped de este legendario inmueble; también lo haría Cruz Azul para las jornadas 15 y 17, contra Xolos y Necaxa, respectivamente.

A pesar de vagar en estadio en estadio, este semestre solo acordaron seis partidos en el Cuauhtémoc, por lo que esperan que la liga acceda a la petición.

No obstante, cabe recordar que en este Clausura 2026 el formato de liguilla vuelve a ser de 8 lugares, desapareciendo el play-in por ocasión extraordinaria, por lo que, a pesar de acortar el calendario, algún retraso o arreglo fuera de tiempo puede impedir que cualquier club esté en el Azteca.

Después del mundial, “Águilas” y “Cementeros” volverían con normalidad al tres veces mundialista.

Además, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, confirmó en una entrevista que el Atlante, de la mano de Emilio Escalante, ya tendría un contrato firmado para jugar en el Estadio Azteca para el segundo semestre de este año.