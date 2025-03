Admiten errores arbitrales pero multan a Pumas por reclamar

marzo 20, 2025

La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) anunció este jueves la imposición de una multa económica al Club Universidad Nacional, Pumas, esto a pesar de que la Comisión de Árbitros reconoció que el club fue afectado por el arbitraje de Rosario López en su encuentro contra los Rayados de Monterrey.

En el comunicado oficial no se aclaró el monto que el conjunto universitario por supuestamente transgredir el artículo 70, inciso c) del Reglamento de Sanciones de la FMF. Dicho artículo establece que será sancionado aquel que “no se dirija con respeto, prudencia, honestidad o no proporcione información clara y veraz a los medios de comunicación y/o redes sociales”.

La sanción se deriva de las declaraciones y reclamos públicos realizados por el club tras el partido de la Jornada 12 del Torneo Clausura 2025, en el que Pumas enfrentó a Monterrey. La Comisión Disciplinaria amenazó al equipo felino sobre futuras conductas similares, señalando que, de repetirse, las sanciones podrían ser más severas.

“En más de una jugada perjudicaron a nuestro equipo, con errores evidentes que fueron directamente al marcador. El futbol mexicano merece tener un arbitraje a la altura de la afición y de los clubes de la Liga MX”, reclamó Pumas al finalizar el partido.

Paralelamente, la Comisión de Árbitros de la FMF emitió un comunicado en respuesta a la solicitud de aclaración presentada por Pumas respecto a diversas jugadas del partido contra Monterrey. Tras revisar los videos y audios del VAR, la Comisión reconoció errores arbitrales, aunque se negaron a hacer públicas las grabaciones.

Los árbitros reconocieron que no se sancionó la conducta violenta del jugador #93 de Monterrey, Sergio Ramos, contra el jugador #2 de Pumas por darle un codazo en el rostro, acción que ameritaba tarjeta roja.

Además, se notificó que el árbitro del encuentro recibió una sanción de acuerdo al reglamento interno, aunque tampoco revelaron en qué consistió.

La Comisión de Árbitros extendió una invitación a todos los clubes del fútbol mexicano, diciendo que tienen “las puertas abiertas” para el análisis, aunque seguramente lo evitarán al ver las consecuencias que enfrenta Pumas por exhibir el mal trabajo.

La decisión de multar a Pumas ha generado polémica, ya que, si bien se reconocieron errores arbitrales que afectaron al equipo universitario, la sanción económica parece centrarse en la forma en que el club expresó su descontento. Para muchos aficionados, esta medida refleja una falta de proporcionalidad y algunos acusaron que es una violación al derecho a la expresión y busca reprimir..

Mientras tanto, Pumas deberá pagar la multa impuesta y, al mismo tiempo, lidiar con las consecuencias de los errores arbitrales que, según la propia FMF, influyeron en el desarrollo del partido.