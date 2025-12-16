Cruz Azul Femenil deja la CDMX y jugará como local en Cuernavaca

diciembre 16, 2025

Cruz Azul Femenil comenzará una nueva etapa a partir del Torneo Clausura 2026. El club anunció que dejará de jugar como local en la Ciudad de México y mudará su sede a Cuernavaca, Morelos, donde disputará sus partidos en el Estadio Centenario. La decisión marca un cambio importante en la estructura y proyección del equipo dentro de la Liga MX Femenil.

El anuncio fue confirmado por la directiva celeste, que explicó que el cambio de sede responde a una estrategia integral para fortalecer al proyecto femenil. Con esta medida, Cruz Azul busca mejores condiciones operativas, mayor cercanía con la afición del centro del país y un espacio dedicado de manera más constante al equipo femenil.

Durante los últimos torneos, Cruz Azul Femenil había utilizado distintos inmuebles en la CDMX y el área metropolitana, situación que complicó la consolidación de una identidad local clara. La directiva considera que contar con una sede fija permitirá mejorar la planificación, el rendimiento y la experiencia tanto para las jugadoras como para la afición.

El Estadio Centenario es un inmueble con capacidad para alrededor de 14 mil espectadores. Para Cruz Azul representa la oportunidad de abrir mercado en una nueva plaza, acercarse a seguidores fuera de la capital y fomentar el crecimiento del futbol femenil en la región.

La decisión llega en un momento clave para la Liga MX Femenil, que continúa en proceso de expansión y consolidación. Cada vez más clubes apuestan por proyectos a largo plazo, con infraestructura definida y estrategias específicas para el desarrollo del futbol femenil.

De cara al Clausura 2026, La Máquina Femenil no solo estrenará casa, sino que también asumirá el reto de construir una nueva relación con su entorno. Cuernavaca se prepara para recibir al equipo celeste, mientras Cruz Azul apuesta por un cambio que podría marcar un antes y un después en su historia.