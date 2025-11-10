Xolos, Bravos, Tuzos y Pumas buscan acceso a liguilla

noviembre 10, 2025

Con la conclusión de la Fase Regular, la Liga BBVA MX anunció el formato y los emparejamientos para la Fase Final del Torneo Apertura 2025, que definirá al próximo campeón del fútbol mexicano.

La etapa inicial de la eliminatoria será la ronda de Play-In, que determinará a los dos últimos clasificados para los Cuartos de Final. Los partidos de esta fase son los siguientes:

En el Play-In A, los Xolos de Tijuana (7°) recibirán a Juárez (8°). El ganador de este encuentro obtendrá el séptimo lugar general y avanzará a enfrentar a Tigres en la siguiente fase. El perdedor tendrá una oportunidad adicional.

En el Play-In B, Pachuca (9°) se medirá ante Pumas (10°). El vencedor de este duelo se enfrentará al perdedor del partido entre Tijuana y Bravos, para definir al octavo y último clasificado que accederá a Cuartos de Final.

Día y horarios:

Ambos encuentros se jugarán el jueves 20 de noviembre. En el duelo de clubes fronterizos, los Xolos recibirán en el Estadio Caliente a los Bravos a las 21:00 horas.

Por su parte, Pumas viajará a Pachuca, y a las 19.99 horas comenzará el duelo con los Tuzos en el Estadio Hidalgo.

Paralelamente, cuatro de las series de Cuartos de Final ya están establecidas:

Toluca (1°) se enfrentará al equipo que resulte octavo clasificado del Play-In.

Tigres (2°) vs. Ganador del Play-In A (séptimo lugar).

Cruz Azul (3°) vs. Chivas (6°).

América (4°) vs. Monterrey (5°).

La fase eliminatoria promete encuentros de alta rivalidad, como la serie entre Cruz Azul y Guadalajara, así como el duelo entre América y Monterrey.