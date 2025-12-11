Cruz Azul cae ante Flamengo en la Copa Intercontinental 2025

diciembre 11, 2025

Este miércoles se jugó el tan esperado “Derbi de las Américas” entre Cruz Azul y Flamengo en el Estadio Áhmad bin Ali. En un duelo intenso y con muchos errores de La Máquina, el equipo brasileño acabó con la temporada del conjunto mexicano tras imponerse por 2 a 1.

El conjunto capitalino apenas sumaba una victoria en sus últimos cinco partidos, siendo el reflejo de cómo terminó su Apertura 2025, marcando otro fracaso en liga para la directiva encabezada por Víctor Velázquez e Iván Alonso.

Con la salida de Vicente Sánchez después de ganar la Concacaf Champions Cup de 2025, daba pie a la llegada de Nicolás Larcamón, ex DT de Puebla, León y Necaxa, a quien le daban la responsabilidad de tres torneos: Liga MX, Leagues Cup y esta nueva versión del Mundial de Clubes.

Sin embargo, luego de una bochornosa participación en la Leagues Cup de hace meses y la dolorosa eliminación en semifinales contra Tigres este fin de semana, Cruz Azul viajó hacia Catar con la misión de imponerse en el partido de la Copa Intercontinental contra el actual campeón de la Copa Libertadores, el Flamengo.

Aunque la lesión del Chiquete Orozco (operado por luxación del tobillo) mermó el ánimo de la plantilla celeste, sumado a las bajas de Kevin Mier (también lesionado por fractura de tibia) y Andrés Montaño (recuperación de rotura de ligamento cruzado), el conjunto celeste ya marcaba un fuerte desgaste en su rendimiento.

En punto de las 8 de la noche (hora de Arabia), el flamante Mengão de Filipe Luís avanzó a la siguiente fase con un resultado de dos goles por uno, firmando a su plantilla como la más poderosa de América.

Los goles de la victoria del equipo carioca fueron por conducto de su mejor jugador, Giorgian de Arrascaeta.

El primer tanto nació de un error del zaguero azul, Gonzalio Piovi, quien intentó cruzar el balón por la media luna del área, impactando directamente sobre el uruguayo, quien recortó al portero mexicano Andrés Gudiño y remató para poner la ventaja en el minuto 15.

Casi al final del primer tiempo, los de la noria lograron poner el balón en disputa en el campo rival, para que en el 44’, emparejaran el resultado con una obra de arte convertida por un zurdazo de Jorge Sánchez, colocando su tiro en el ángulo del arco del guardameta del Flamengo, Agustín Rossi.

No obstante, el estratega del Brasileirão ajustó desde el descanso, mientras que Larcamón no quiso mover su planteamiento.

La consecuencia de estos cambios dio como resultado el segundo gol de Arrascaeta. Curiosamente, también con los mismos protagonistas del primero.

Giorgian recibe un pase filtrado y manda un centro corto para Bruno Henrique; sin embargo, Piovi logró llegar primero y repelió sin éxito hacia la banda, donde nuevamente le cae al “10”, y en esta ocasión, picó el balón para vencer a toda la “máquina” con su doblete.

Con este resultado ganaron el “Derbi de las Américas”, y su siguiente rival será el Pyramids de Egipto. En caso de también vencer a los africanos, el PSG los espera en la final.