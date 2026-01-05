Desde Tula, Sheinbaum reitera defensa a Pemex

enero 4, 2026

Seis países se suman en llamado conjunto contra intervención militar de Estados Unidos en Venezuela

Carlos Guzmán | Enviado, Tula, Hidalgo.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que el país atraviesa una nueva etapa en su política energética, al asegurar que Petróleos Mexicanos (Pemex) ha recuperado su carácter de empresa pública del Estado, su integración vertical y su capacidad de refinación, tras las reformas aprobadas en 2025 al artículo 28 de la Constitución.

Durante una visita a la refinería de Tula, acompañada por el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca; la secretaria de Energía, Luz Elena González, y el director general de Pemex, Víctor Rodríguez, la mandataria sostuvo que durante el llamado “periodo neoliberal” se buscó deliberadamente debilitar, privatizar y endeudar a la empresa petrolera del Estado.

Sheinbaum recordó que entre 1992 y la reforma energética de 2013 se abrieron amplios espacios a la inversión privada, particularmente mediante las rondas petroleras, sin que ello se tradujera —dijo— en un incremento significativo de la producción, mientras que para 2018 la producción cayó y la deuda de Pemex alcanzó cerca de 100 mil millones de dólares.

Subrayó que uno de los principales cambios del actual gobierno fue la reforma al artículo 28 constitucional, con la cual Pemex y la Comisión Federal de Electricidad dejaron de ser consideradas “empresas productivas del Estado”, fueron reconocidas nuevamente como empresas públicas, dejaron de ser catalogadas como monopolios y recuperaron la capacidad de producir energía y petrolíferos sin restricciones de mercado.

Con estas modificaciones, explicó, se dio marcha atrás a elementos centrales de la reforma de 2013 y se reintegró verticalmente a Pemex, al pasar de múltiples consejos en sus subsidiarias a un solo consejo de administración, lo que permite mayor productividad, control, reducción de la corrupción, planeación integral y un fortalecimiento del papel del Estado en el sector energético.

La presidenta destacó que actualmente Pemex opera ocho refinerías —seis del Sistema Nacional de Refinación, Olmeca (Dos Bocas) y Deer Park, en Texas— que en conjunto producen más de un millón de barriles diarios de petrolíferos, nivel que, afirmó, no se alcanzaba desde hace dos décadas, mientras que Dos Bocas ya produce alrededor de 320 mil barriles diarios.

Finalmente, Sheinbaum reiteró que el objetivo central es avanzar hacia la autosuficiencia energética para que México produzca su propia gasolina, diésel y turbosina, recupere soberanía y reduzca impactos ambientales con combustibles de menor contenido de azufre, al tiempo que reivindicó la herencia del general Lázaro Cárdenas y cerró su mensaje con un reconocimiento a los trabajadores petroleros.

Seis países se suman contra intervención de EU en Venezuela

Cabe mencionar que tras el llamado de la jefa del Estado Mexicano a la no intervención realizado este sábado, tras la captura por Estados Unidos, Cuba, Colombia, Chile, España y Uruguay, se sumaron al llamado contra Estados Unidos y la captura de Nicolás Maduro por parte del presidente Donald Trump, al tiempo de reiterar la necesidad de retomar el diálogo y una nueva intervención, pero de manera diplomática.