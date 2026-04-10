Sheinbaum se congratula de la ratificación del Plan B en congresos del país

Sheinbaum se congratula de la ratificación del Plan B en congresos del país

abril 10, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que la esencia del llamado “Plan B” en materia político-electoral ya es una realidad para el país, luego de que la reforma fue aprobada por al menos 20 congresos estatales, alcanzando así el rango constitucional.

La mandataria dejó claro que, aunque aún falta la declaratoria formal por parte del Senado y su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el contenido central de la reforma ya está definido y aprobado, por lo que su implementación es inminente.

“Esto ya es un hecho para el país, solamente está por publicarse”, subrayó.

En ese sentido, Sheinbaum destacó que los cambios aprobados responden a una lógica de transformación profunda bajo el principio de “abajo los privilegios”, más allá de lo estrictamente electoral.

Los cambios que ya están definidos

Entre los puntos que, según la presidenta, ya forman parte de esta nueva etapa constitucional, destacan:

• Fin de la reelección

• Prohibición del nepotismo

• Reducción de recursos a congresos estatales y al Senado

• Disminución del número de regidores en municipios

• Eliminación de pensiones consideradas excesivas

• Recorte a salarios y prestaciones de consejeros y magistrados electorales

Estos elementos, enfatizó, constituyen el núcleo de la reforma y reflejan un cambio estructural en la organización del poder público.

La presidenta insistió en que lo aprobado no es parcial ni provisional, sino que representa la consolidación de una reforma de fondo que ya forma parte del marco constitucional mexicano.

El proceso legislativo concluirá con la declaratoria del Senado y la publicación en el Diario Oficial de la Federación; sin embargo, desde la perspectiva del Ejecutivo, estos pasos son meramente formales frente a un cambio que ya considera consumado.