En Puebla, Sheinbaum anuncia iniciativa para que FOVISSSTE vuelva a construir viviendas

abril 11, 2026

Entrega viviendas en Ciudad Modelo y atiene a opositores a una recicladora

Carlos Guzmán | Enviado, Ciudad Modelo, San José Chilpa, Puebla.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó este sábado la entrega de las primeras 240 viviendas de más de 9 mil que estarán en el fraccionamiento Ciudad Modelo, ubicado en el municipio de San José Chiapa, como parte del programa nacional de vivienda impulsado por su administración que tiene como meta nacional entregar 2 millones de nuevas viviendas de aquí a 2030.

Durante el acto, la mandataria federal destacó que estas casas, de más de 60 metros cuadrados, forman parte de un proyecto integral que contempla un total de mil 160 viviendas en esta zona, orientadas principalmente a personas sin seguridad social que históricamente han sido excluidas del acceso a un hogar digno.

Sheinbaum subrayó que esta entrega es parte de una meta más amplia que contempla la construcción y asignación de 9 mil 412 viviendas a lo largo de su sexenio, en coordinación con distintos organismos federales, estatales y municipales, con el objetivo de reducir el rezago habitacional en el país.

En el mismo evento, la titular del Ejecutivo federal también hizo entrega de 325 escrituras públicas, con lo que se otorga certeza jurídica a las familias beneficiadas, así como 577 constancias de cancelación de adeudos del FOVISSSTE, dirigidas a derechohabientes que enfrentaban los llamados “créditos impagables”.

Al respecto, la presidenta recordó que este problema se originó desde administraciones pasadas, particularmente desde el sexenio de José López Portillo, cuando se establecieron esquemas crediticios con intereses que impedían a los trabajadores liquidar sus deudas, provocando que estas crecieran con el tiempo.

En ese contexto, Sheinbaum informó que ya envió al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma para que el FOVISSSTE retome la construcción directa de vivienda, lo que permitiría abaratar costos y garantizar mejores condiciones para los beneficiarios.

El anuncio permitiría a esta institución tener viviendas más baratas y de mejor calidad para sus derechohabientes, lo cual perdió desde finales de la década de los ochentas cuando se le delegó esta facultad exclusivamente a desarrolladores privados de viviendas y solo se le dejó adjudicar créditos para los trabajadores del Estafo mediante sorteo, generando un enorme déficit de viviendas.

Durante el evento en Puebla, un grupo de aproximadamente 50 habitantes del municipio se manifestó para expresar su oposición a una recicladora de basura; sin embargo, fueron atendidos por la propia presidenta al término del acto, aclarándoles que no será un basurero a cielo abierto ni afectará a la región ni a los mantos freáticos, sino que será un centro para reciclar integralmente los residuos sólidos que permitirá acabar con los rellenos sanitarios y reutilizar casi la totalidad de compuestos i orgánicos, tal y como lo hizo en su etapa como Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.