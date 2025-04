Denuncian omisión y ocultamiento de información en CMAS Coatepec

abril 16, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver. Integrantes de la Contraloría Autónoma del Agua y Territorio de Coatepec denunciaron la desatención que siguen teniendo por parte de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Coatepec respecto a la necesidad de proteger el agua y mejorar la administración de este organismo en el que acusan hay opacidad y señalamientos de corrupción, aviadores y malversación.

El integrante de esa organización Emilio Rodríguez dijo que, aunque se habían comprometido a dar respuesta por escrito a cerca de cinco oficios que ingresaron, la respuesta fue una burla para la contraloría y para las problemáticas que existen en el municipio.

“El día de hoy, 16 de abril, hicimos acto de presencia en las oficinas de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Coatepec. Como Contraloría hemos hecho una serie de solicitudes de información y de atención a las problemáticas que hemos abordado como pueblos, como comunidades en nuestros territorios en torno a la gestión del agua”, narró.

Recordó que el jurídico de CMAS se comprometió a darles respuesta por escrito a las solicitudes que han venido planteando además de que esperaban ser recibidos por una representación de la CMAS para desahogar los temas, no ocurrió como lo esperaban.

Insistió en que la respuesta que les dieron es una burla pues no les responden y ocultan información.

“Nos dan una respuesta muy general que no satisface la inquietud que nosotros hemos venido planteando. En ese sentido, acordamos con el jurídico y el subdirector operativo de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento que nos van a recibir el martes para tener un diálogo; así lo haremos, estaremos el martes a las 10 de la mañana en CMAS Coatepec, esperando que nos den una respuesta en una mesa, en un diálogo y no de manera tan escueta como lo hicieron en el oficio que nos dan respuesta”.

Dijo que desde hace seis meses han buscado dialogo con las autoridades para resolver las problemáticas o tratar de incidir en su resolución.

“Lamentablemente desde diciembre que pedimos la primera mesa de trabajo al ayuntamiento y CMAS no se dio. Tuvo que ser a través de la movilización, una rueda de prensa y la presión del gobierno del Estado para que por primera vez el alcalde y la directora de CMAS nos atendieran; sin embargo, no desahogamos las inquietudes que tenemos, que planteamos y se quedó en una minuta de acuerdo firmada ahí que nos recibirían con posterioridad, esto no ocurrió (…) el jurídico se había comprometido a darnos esta respuesta”.

Pese a ello expuso que se mantienen en pie de diálogo, pues es importante incluir la participación ciudadana en la toma de decisiones alrededor del agua.