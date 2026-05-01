Las 10 carreras con el mayor número de desempleados en México

abril 30, 2026

A la hora de elegir estudiar una carrera universitaria no solo es importante seguir una vocación, también hay que considerar el panorama laboral. De acuerdo con datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), algunas profesiones presentan mayores tasas de desempleo en el país, lo que puede dificultar la inserción laboral de sus egresados, especialmente cuando la oferta de profesionistas supera la demanda del mercado.

Tecnología para la protección del medio ambiente — tasa de desempleo: 9.5%

Esta carrera se enfoca en el desarrollo de soluciones tecnológicas para prevenir, controlar y revertir daños ambientales. Los profesionistas trabajan en gestión de residuos, tratamiento de agua, energías limpias y evaluación de impacto ambiental. Sin embargo, en México, el campo laboral aún es limitado y muchas oportunidades dependen de políticas públicas o proyectos gubernamentales, lo que reduce la oferta constante de empleo.

Industria de la minería, extracción y metalurgia — tasa de desempleo: 8.8%

Forma especialistas en la exploración, extracción y procesamiento de recursos minerales. Incluye conocimientos en geología, ingeniería minera y procesos metalúrgicos. A pesar de ser un sector estratégico, la disponibilidad de empleos depende de la actividad económica y de la inversión en proyectos mineros, que suelen ser cíclicos y concentrados en ciertas regiones del país.

Literatura — tasa de desempleo: 8.4%

Se centra en el estudio, análisis e interpretación de obras literarias, así como en la creación escrita. Los egresados suelen orientarse hacia la docencia, la investigación, la edición o la escritura independiente. No obstante, el mercado laboral es reducido y altamente competitivo, por lo que muchos profesionales deben diversificar sus actividades o trabajar de forma independiente.

Administración en el ámbito de la ingeniería y la construcción — tasa de desempleo: 7.6%

Combina conocimientos administrativos con técnicos para gestionar proyectos de infraestructura. Los profesionales coordinan recursos, tiempos y presupuestos en obras de construcción. Su empleabilidad está ligada al dinamismo del sector de la construcción, el cual puede verse afectado por crisis económicas, recortes de inversión pública o disminución en proyectos privados.

Ciencias políticas — tasa de desempleo: 5.7%

Analiza los sistemas de gobierno, las relaciones de poder y las políticas públicas. Los egresados pueden trabajar en el sector público, consultoría, investigación o análisis político. Sin embargo, muchas oportunidades laborales están vinculadas a ciclos electorales o a posiciones específicas dentro del gobierno, lo que limita la estabilidad y continuidad del empleo.

Mercadotecnia y publicidad — tasa de desempleo: 5.6%

Estudia el comportamiento del consumidor y las estrategias para posicionar productos o servicios. Aunque es una carrera con amplio campo, la alta cantidad de egresados genera saturación, especialmente en puestos iniciales. Además, muchas empresas buscan perfiles con experiencia o habilidades digitales avanzadas, lo que dificulta la inserción de recién graduados.

Criminología y criminalística — tasa de desempleo: 5.1%

Se enfoca en el estudio del delito, sus causas y las técnicas de investigación forense. Los egresados pueden integrarse a instituciones de seguridad, procuración de justicia o peritaje. Sin embargo, las plazas suelen ser limitadas, requieren certificaciones adicionales y, en muchos casos, dependen del sector público.

Diseño y comunicación gráfica y editorial — tasa de desempleo: 4.9%

Forma profesionales en la creación de contenidos visuales para medios impresos y digitales. A pesar de la creciente demanda en áreas digitales, existe una fuerte competencia y una tendencia al trabajo freelance, lo que puede traducirse en ingresos inestables o dificultad para acceder a empleos formales.

Sociología y antropología — tasa de desempleo: 4.9%

Analiza las dinámicas sociales, culturales y económicas de las comunidades. Los egresados suelen trabajar en investigación, desarrollo social, ONG o sector público. No obstante, la falta de inversión en investigación social y la limitada oferta de plazas especializadas afectan sus oportunidades laborales.

Biología — tasa de desempleo: 4.8%

Estudia los seres vivos, sus procesos y su relación con el entorno. Los biólogos pueden trabajar en investigación, conservación, salud o industria. Sin embargo, muchas posiciones requieren estudios de posgrado y la oferta laboral en investigación científica es reducida, lo que complica la inserción inmediata tras egresar.