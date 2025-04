Cuatro virtuales candidatos a la alcaldía renuncian a la postulación

abril 5, 2025

Las campañas inician el 29 de abril y hasta el 28 de mayo

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- A un par de semana de que inicie el periodo de campaña para los candidatos a la alcaldía de Veracruz, al menos cuatro aspirantes a presidentes municipales, que había sido registrados ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE), ya se bajaron de la contienda, argumentan que no hay condiciones de seguridad para participar en la contienda.

El 29 de abril inicia el periodo de campaña para los aspirantes a la alcaldía y hasta el 28 de mayo. Durante los 30 días podrán solicitar el apoyo de la ciudadanía para ganar la presidencia municipal.

Además, el partido Movimiento Ciudadano reportó que Carlos Antonio Salinas Guerrero, quien fue reportado como desaparecido el 3 de enero de este 2025, se perfilaba como candidato por el municipio de Naranjos.

Desde el 16 de marzo y hasta el viernes 4 de abril se dio el periodo de registro de candidatos de Morena, Verde -que van en alianza en 166 municipios-, PRI, PAN, PT y MC. Se planteó el registro de 11 mil 984 personas, propietarias y suplentes, que integrarán las planillas de los 212 Ayuntamientos.

Contexto: Da inicio el proceso electoral local

En el mes de noviembre, se instaló el Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE) por lo que se dio inicio formal del proceso electoral local para la renovación de las 212 alcaldías. El próximo 1 de junio, en Veracruz se renovarán las 212 alcaldías, 212 sindicaturas y 630 regidurías.

Movimiento Ciudadano fue el primer partido en denunciar amenazas contra sus candidatos, a la queja del partido naranja se sumó el PAN y el PRI, que afirma que hay un municipio donde siete aspirantes han renunciado porque han sido amagados para no participar en la contienda.

En el caso del PT, que acumula dos renuncias, observaron que si se da una nueva amenaza contra sus candidatos lo atribuirían a que salieron de la alianza Juntos Hacemos Historia, que integra Morena y Verde.

Ante la denuncia de los partidos, el Organismo Público Local Electoral (OPLE), en voz de la presidenta del Consejo General, Marisol Delgadillo explicó que la ley establece que los protocolos de seguridad para los candidatos se aplicarán durante el periodo de campaña del 29 de abril al 28 de mayo.

Los partidos coinciden que los municipios de riesgo son: Cazones de Herrera, Tamiahua, Texcatepec, Yanga, Tezonapa, San Juan Evangelista, Texistepec, Soconusco, Playa Vicente y Hueyapan entre otros. Se pidió garantizar la seguridad no sólo para los candidatos, sino para permitir que la ciudadanía salga a votar el 1 de junio.

Las renuncias que se han hecho públicas antes del inicio de las campañas:

1.- Anel Acevedo Castellanos

El 23 de marzo, Anell Acevedo Castellanos, virtual candidata a la alcaldía de La Antigua, anunció en redes sociales la renuncia a sus aspiraciones políticas, luego de que personas desconocidas la amenazaron con hacerle daño a su familia.

La política que participó en el proceso interno de Morena, no fue electa como candidata por la izquierda, por lo que el PT se acercó a ella y la propuso como candidata a la alcaldía, luego de que se salieron de la coalición Juntos Hacemos Historia.

En una entrevista en un medio nacional la candidata observó que ella iba adelante en las encuestas de Morena, sin embargo, no fue electa, por lo que optó por aceptar postularse por el PT. Tras su amenaza nadie del partido en el poder, ni la gobernadora Rocío Nahle, se comunicaron con ella para brindarle su respaldo.

2.- Crispín Hernández Sánchez

Además de Acevedo Castellanos, Crispín Hernández Sánchez renunció a la candidatura del Partido del Trabajo (PT) a la alcaldía de Mixtla de Altamirano.

Durante la madrugada del 1 de abril se registró el atentado contra el vehículo de la propiedad del aspirante a la presidencia municipal de Mixtla de Altamirano, la unidad fue baleada y quemada por personas desconocidas.

Un día después, el aspirante a candidato acudió a la fiscalía de Veracruz a presentar la denuncia, responsabilizó a la candidata del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Celia García, por los hechos. Ese mismo día anunció que se bajaba de la contienda.

3.- Elvia Merlín Castro

Desde el jueves 3 de abril, se anunció la renuncia de Elvia Merlín Castro como candidata de Morena a la alcaldía de Cosoleacaque, por la falta de garantías de seguridad para participar en la contienda.

Durante su mensaje, recordó el trágico asesinato de su hermana, Gladys Merlín Castro, y su sobrina, Carla Enríquez, ocurrido el 15 de agosto de 2015 en su domicilio de Cosoleacaque.

“Ya perdí una hermana y una sobrina; no me gustaría perder a nadie más de mi familia. Por eso decido mejor declinar, y espero que la persona que venga tenga mejores garantías que yo”, dijo a medios de comunicación.

4.- Iván López

El virtual candidato a la alcaldía de Cosautlán, Iván López notificó a la dirigencia del PAN, que no contenderá a la alcaldía del municipio, pues no estaban dadas las condiciones de seguridad.

Se informó que, de forma anónima, personas perpetraron diversos actos de intimidación y amenazas en la casa de sus padres, además de vandalizar un vehículo de su propiedad.

“Valoro mucho mi paz y estabilidad emocional y física. Y no me permitiría poner en riesgo la integridad y tranquilidad de los míos y de tantas personas que me apoyan y acompañan en este proyecto. Es por esto y algunos temas más que he decidido NO participar en este proceso”, señaló en redes sociales.

En enero desaparece virtual candidato de MC

Antes del inicio del proceso de registro de las candidaturas, MC informó de la desaparición de Carlos Salinas Guerrero de quien se desconoce su paradero desde el 3 de enero.

“Las autoridades deben realizar las búsquedas con todos los elementos, estamos exigiendo que haya resultados, pero no solo debe haber respuesta en este caso, sino también en todos los que se han registrado y siguen sin ser atendidos, sin tener resultados, sin lograr una información clara para sus familias”, exigió el dirigente de MC, Luis Carbonell el 7 de enero.