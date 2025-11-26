Congreso de Veracruz modifica límites entre Texhuacán y Mixtla de Altamirano

noviembre 26, 2025

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- El Congreso del Estado de Veracruz aprobó un decreto mediante el cual se modifican los límites territoriales entre los municipios de Texhuacán y Mixtla de Altamirano, ambos ubicados en la región de Ignacio de la Llave.

La determinación se basa en diversos documentos, planos y actas de cabildo que fueron remitidos a la Legislatura para su análisis, por lo que se define que la comunidad de Tepetlamapa queda adscrita al municipio de Texhuacán, Veracruz.

De acuerdo con el dictamen, la delimitación parte de la intersección de los límites municipales ubicados al este del municipio de Texhuacán y al norte de Mixtla de Altamirano, estableciendo una serie de puntos geográficos con coordenadas precisas de latitud y longitud que conforman la nueva línea divisoria.

Al definir que la comunidad de Tepetlamapa queda adscrita al municipio de Texhuacán, Veracruz, se determinó que la resolución se debe notificar tanto a la Titular del Poder Ejecutivo Estatal como a los ayuntamientos involucrados.

Asimismo, se instruye dar aviso al Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, así como al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), para los efectos legales correspondientes. El decreto define que la vigencia del acuerdo inicia en el momento en que se publique en la Gaceta Oficial del Estado.

Historia de la petición

El 6 de junio de 2024, la alcaldesa de Texhuacán, María Regina Calixto, envió al Congreso de Veracruz la petición de la ratificación del plano cartográfico que define los límites territoriales intermunicipales con el municipio de Mixtla de Altamirano.

El acuerdo se tomó el 20 de octubre de 2023, cuando se planteó pedir al Congreso la rectificación del plano que define los límites que fueron válidos por las autoridades de las dos demarcaciones y el Gobierno del Estado, validado en el acuerdo NGNR/GOBVER-325/2025, firmado por la gobernadora Rocío Nahle el 14 de octubre pasado.