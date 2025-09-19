Congreso de Veracruz, aliado de las y los docentes: diputada Valeria Méndez

septiembre 19, 2025

Xalapa, Ver., 19 de septiembre de 2025.- Con un amplio reconocimiento a la labor de docentes, gracias a los cuales, miles de jóvenes en todas las regiones de Veracruz encontraron una puerta abierta hacia el futuro, la diputada Valeria Méndez Moctezuma participó en la celebración del XLV aniversario de la fundación del sistema de telebachillerato en Veracruz (Tebaev), que se llevó a cabo en el auditorio Sebastián Lerdo de Tejada del Palacio Legislativo.

La presidenta de la Comisión Permanente para la Atención y Seguimiento de la Regularización y Situación Jurídica de los Predios Escolares expresó que “45 años no son solo una cifra; son generaciones enteras de hijas e hijos de campesinos, de pescadores, de obreros, que pudieron soñar más allá de sus límites inmediatos; son maestras y maestros que caminaron veredas, cruzaron ríos y recorrieron caminos de terracería para llegar a un salón improvisado, donde, con un pizarrón y unas pocas bancas, hicieron lo imposible: sembrar la semilla del conocimiento”.

En presencia del secretario de la Comisión Permanente de Juventud, Deporte y Atletas con Discapacidad, diputado Omar Edmundo Blanco Martínez, la legisladora enfatizó que “la verdadera innovación no siempre se encuentra en la última tecnología, sino en la capacidad de un docente de transformar la adversidad en oportunidad y la verdadera inspiración no reside en los discursos solemnes, sino en la mirada de un joven que, gracias a su maestra o maestro, descubre en sí que tiene un lugar en el mundo”.

También en presencia del director general de Telebachillerato, Irving Ilhuicamina Mendoza Ruiz; del subdirector de Evaluación y Supervisión Escolar, Héctor Abraham Herrera Morales; de la subdirectora técnica de Telebachillerato, Piedad Alcira Hernández Pérez, y del subsecretario de Promoción y Atención Turística, Jorge Flores Lara, la diputada hizo un reconocimiento al Telebachillerato que, dijo, “es mucho más que un modelo educativo, es un acto de justicia social, porque donde hay educación florece la igualdad, nace la esperanza y se construye la verdadera libertad”.

En nombre de la LXVII Legislatura, Valeria Méndez Moctezuma reafirmó el compromiso del Congreso del Estado con las y los docentes, porque “la tarea legislativa debe acompañar con hechos lo que el Telebachillerato representa en espíritu: igualdad de oportunidades, fortalecimiento de la infraestructura, condiciones dignas para el magisterio y el uso de las herramientas de esta era digital”.

Posteriormente, distintos docentes compartieron su experiencia y expusieron acerca de temas como sustentabilidad, inclusión, deporte y estrategia de lectura, con una ronda posterior de preguntas de los asistentes a los ponentes y la entrega de reconocimientos a las y los docentes participantes.

Asistieron a este foro las y los directores generales de los subsistemas de los niveles medio-superior y superior, rectores y coordinadores de universidades, docentes y personal de las distintas instituciones e invitados especiales.