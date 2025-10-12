Confirma gobernadora Nahle 17 personas fallecidas hasta el momento por lluvias

octubre 12, 2025

Yhadira Paredes

Poza Rica, Ver.- La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García informó que hasta el momento se tiene el reporte de 17 personas fallecidas derivado de las inundaciones ocasionado por el temporal lluvioso que azotó la zona norte de la entidad.

Entrevistada en Poza Rica, la mandataria detalló que son 15 personas reportadas como fallecidas en la ciudad petrolera, 1 en Papantla (el policía municipal que falleció en acciones de rescate) y 1 más en Los Reyes, en la sierra de Zongolica, un conductor que murió en un desgajamiento de tierra sobre la carretera.

“Yo estoy con el dato de la Fiscalía, ayer teníamos lamentablemente 17 personas fallecidas, 15 en Poza Rica, más la persona que falleció en Papantla y Los Reyes, personas que se quedaron en sus viviendas, eso es lo que nos reportó la Fiscalía y esos son los datos”.

Nahle García solicitó prudencia con la información, toda vez que se trata de familias enlutadas, con quienes las autoridades tienen una cercanía total para brindarles atención.

LOGRARON PUENTE AEREO CON ILAMATLÁN

Por otra parte, la Gobernadora informó que avanzan con las labores de limpieza en Poza Rica, donde la calle Adolfo Ruiz Cortines ya se encuentra prácticamente transitable y donde reconoció que la población se encuentra abocada en la limpieza de sus viviendas, calles y colonias.

Ahora, dijo, continuarán con Álamo en acciones de limpieza, pues ya entraron elementos de la Secretaría de Marina, así como personal operativo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para reestablecer el servicio de energía eléctrica, tras casi cuatro días sin luz.

Rocío Nahle García refirió que se pudo realizar el puente aéreo hacia Ilamatlán que se mantuvo incomunicado desde el inicio de la emergencia, por lo que llegaron ya víveres y personal médico.

“La buena noticia es que se hizo el puente aéreo en Ilamatlán, ahorita la Marina nos puso a disposición otro helicóptero, entre Defensa, Marina, Gobierno del estado y gobierno de Tamaulipas son 6 o 7 helicópteros”.

Y es que, reiteró que las vías de comunicación terrestre están destrozadas, para lo que se están trasladando maquinaria tanto de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas estatal, como la dependencia federal.

En el caso del municipio de El Higo, comentó que el alcalde les reportó que hay todavía varias áreas anegadas, pero un camión de la Secretaría de Defensa pudo entrar para llevar despensas.

Finalmente, dijo, una vez transcurrida la emergencia se iniciará la elaboración de los censos casa por casa para hacer un levantamiento de los afectados y que puedan acceder a los apoyos de los gobiernos estatal y federal.