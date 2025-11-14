Sheinbaum y SICT entregan más trenes de pavimentación para el Edomex

noviembre 14, 2025

En 2027 llegarán a Veracruz

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- En presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México, destacó el respaldo federal al desarrollo del oriente de la entidad durante la entrega de trenes de repavimentación para los municipios de Iztapaluca, La Paz y Texcoco, como parte del Plan Integral del Oriente del Estado de México.

La mandataria mexiquense agradeció el “afecto y cariño” de la presidenta hacia la población del estado, especialmente hacia los sectores con mayores necesidades, y recordó que este compromiso quedó plasmado en el Plan Integral presentado el pasado 2 de julio.

“Nos sentimos muy contentos y muy orgullosos porque contamos con una presidenta que tiene un gran afecto por las y los mexiquenses, especialmente por quienes más lo necesitan”, expresó Gómez Álvarez.

Subrayó que la región oriente ha sido históricamente olvidada y que la entrega de esta maquinaria representa una oportunidad real para mejorar las calles y carreteras, elevando la calidad de vida de miles de familias.

Asimismo refrendó su compromiso de trabajar de la mano con el gobierno federal: “Aquí en el Estado de México la queremos, la admiramos y reconocemos su trabajo; cuente con todos nosotros en todo lo que usted requiera”.

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Esteva, detalló que los trenes entregados forman parte de un paquete de 10 unidades adquiridas para el Estado de México, con una inversión total de 500 millones de pesos.

Además, se destinaron 600 millones para asfalto y operación en 2025, así como 102 millones adicionales proyectados para el mismo año.

Los trenes de repavimentación incluyen:

• Fresadora para triturar la carpeta asfáltica

• Rodillo metálico

• Petrolizadora

• Extendedora de pavimento

• Compactador neumático

Esteva explicó que se implementó un proceso de capacitación para 150 trabajadores (15 por municipio), que operarán la maquinaria y que la estrategia permitirá atender trabajos de conservación de manera inmediata, además de fortalecer la generación de empleos locales.

El funcionario federal informó que:

• 3 de noviembre se entregaron trenes a Nezahualcóyotl, Zacatepec y Chicoloapan. • 14 de noviembre, a Iztapaluca, Texcoco y La Paz. • 10 de diciembre, a Valle de Chalco, Chimalhuacán, Tlalnepantla y Chalco.

Cada tren puede intervenir hasta 300 kilómetros de carreteras al año; con 10 trenes operando, se proyecta alcanzar 3,000 kilómetros en el Estado de México.

A nivel nacional, la SICT ya opera trenes de repavimentación en Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Jalisco y Veracruz.

Antes de que concluya diciembre, llegarán más unidades al oriente del Edomex, Oaxaca, Guerrero y Veracruz.

Esteva anunció que en 2026 el gobierno federal adquirirá otros 10 trenes, con lo que se garantizará la presencia de al menos una unidad en cada estado del país.

Para 2025, la meta es intervenir 200 kilómetros en 16 estados, con una inversión global de 1,885 millones de pesos.

Tras la exposición técnica, autoridades federales, estatales y municipales realizaron el banderazo oficial de salida de la maquinaria, marcando el inicio de los trabajos de repavimentación en la región.